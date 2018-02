L'alcohol és la causa de més d'un terç de les addiccions a Girona

Més d'un terç de les persones ateses per una addicció a les comarques gironines l'any passat va ser per dependència i abús de l'alcohol. Segons les dades dels Centres d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS), el 2017 es van atendre 3.722 persones, de les quals 1.175 eren casos nous, i l'alcohol es va mantenir com el principal motiu de demanda. I és que del conjunt de persones ateses, un 34,94% ho van ser per problemes relacionats amb la beguda.

Dels 1.301 gironins que van requerir atenció especialitzada per addicció a l'alcohol, la majoria eren homes. Concretament, tres de cada deu, mentre que el 24% eren dones, amb una edat mitjana de 47 anys, segons les dades facilitades per l'Institut d'Assistència Sanitària, que gestiona la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les Comarques Gironines.

Els Centres d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències van registrar un total de 8.323 visites per atendre aquests pacients, amb una mitjana de visites per persona de 6,58.

Més de la meitat de les noves demandes de tractament, un 52,3%, van ser per problemes d'alcohol (614 de 1.175) i d'aquests el 77% eren homes.

Després de l'alcoholisme, la dependència als opiacis, l'addicció a la cocaïna i al cànnabis han estat els diagnòstics més tractats als centres públics d'atenció de les persones drogodependents.

A més dels CAS, equipaments repartits pel territori on s'hi realitza el procés rehabilitador dels pacients amb problemes d'addicció amb un suport sanitari, psicològic i social, la Xarxa de Salut Mental i Addicions també disposa d'una Unitat de Desintoxicació i Patologia Dual al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt. Atén tant pacients amb problemes de consum de tòxics, com aquells que pateixen una patologia psiquiàtrica associada a l'addicció i que pot ser causa o conseqüència d'una malaltia mental.

Aquesta unitat d'hospitalització va dirigida a donar suport als usuaris dels CAS i dels centres de salut mental d'adults de la Xarxa. Disposa de 10 llits (2 habitacions individuals i 4 dobles).

I és que la patologia dual -quan una mateixa persona pateix una addició i alhora un trastorn mental- és una de les qüestions que més preocupa les famílies i professionals, i avui centra una conferència a Girona.



La patologia dual

La coordinadora dels centres d'atenció a les drogodependències de Girona, la doctora Begoña Gonzalvo, detalla que està documentat que les persones que presenten algun problema de salut mental tenen més probabilitat de desenvolupar una addicció.

«Això és degut, en part, a l'afectació de les conductes addictives i del trastorn mental en les mateixes àrees del cervell», explica l'experta. Els avenços en la genètica, les neurociències i els estudis epidemiològics han posat en evidència l'estreta relació entre les conductes addictives i altres trastorns mentals, que és el que es coneix com a patologia dual.

«La prevalença de patologia en la població no és alta però és un dels aspectes que més preocupen les famílies amb membres que tenen un trastorn mental», diu Gonzalvo.

La prevenció del consum en aquesta població de risc és l'abordatge prioritari i, en el cas de l'existència de patologia dual, el tractament integral d'ambdues patologies és cabdal.

La doctora Gozalvo oferirà aquesta tarda a dos quarts de vuit del vespre a l'Hotel d'Entitats de Girona una conferència sobre salut mental i addiccions, organitzada per l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques. Detallarà com les substàncies d'abús afecten el cervell, la interrelació entre el consum de substàncies i el problemes de salut mental i el concepte de patologia dual, i els nivells d'abordatge terapèutic en persones amb trastorn mental per evitar o disminuir els efectes nocius de les substàncies d'abús.