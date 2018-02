Tres alumnes gironins, guardonats als premis Bioimatges

El Col·legi de Biòlegs de Catalunya ha organitzat per sisena vegada un concurs fotogràfic on s'han presentat un total de 426 alumnes d'arreu de Catalunya. Guillem Saguer Parés, alumne del CCE Montessori Palau, va aconseguir el primer premi en la categoria de centres de Batxillerat i cicles formatius, així com Celia Montalban Jimeno, de l'escola dels Maristes de Girona, que va quedar en segona posició. També va rebre un premi Margot Bosch Altimiras, estudiant de la Universitat de Girona, a la millor fotografia submarina.