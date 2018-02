Vilablareix: territori ciclista

El nou Pla de Mobilitat de Vilablareix fa una aposta clara per la bicicleta: projecta una nova xarxa de carrils bici –s'habilitarà un recorregut de dos quilòmetres que connectarà els diversos equipaments municipals– i, de l'octubre del 2017, quan va ser aprovat, fins el 31 de gener passat, ha promogut la compra de bicicletes. Com? Doncs bonificant els veïns amb 50 euros per la compra d'un cicle fabricat per l'empresa social Ecosol de Càritas Girona. Segons les dades municipals, en els quatre mesos que l'oferta ha tingut vigència, els veïns n'han adquirit 111 –98 d'adults i 13 d'infants– que es venien a preus que anaven dels 100 als 165 euros i que, un cop aplicada la bonificació, quedaven substancialment reduïts. Ecosol està produint els quatre models de bicicletes disponibles. Aquesta iniciativa innovadora forma part d'un pla local més ambiciós que, amb una inversió de 300.000 euros, està pensat per ampliar la xarxa de carrils bici i per aplicar mesures d'alentiment de la circulació de vehicles propulsats amb motor. Sobre l'obertura de noves vies per a vehicles de dues rodes, el regidor de Mobilitat, Pau Rovira, apunta que «la idea és que les obres puguin començar en dos mesos i acabin a finals d'estiu».



Repetir la campanya

Vista la bona acollida de la campanya de foment de la compra de bicicletes, que ha suposat una inversió de 5.550 euros per part del consistori, Vila, tot i que prioritza «altres projectes» del Pla de Mobilitat com ara la construcció de nous aparcaments en emplaçaments com podria ser l'escola, no descarta obrir una nova convocatòria d'ajuts per a la compra de vehicles de dues rodes. En Jordi Avellí i l'Anna Grabulosa són dos veïns que aquesta setmana han pogut recollir les seves bicicletes noves made in Ecosol. Es van assabentar del programa municipal «a través dels fullets» que va repartir l'Ajuntament. «Penso que [la proposta] està bé i amb l'oferta dels 50 euros vam fer el cop de cap», explica Grabulosa. Aquesta parella confia que amb la nova xarxa de carrils bici serà «més pràctic» desplaçar-se pel poble pedalant.



Connexió amb Girona

En aquest context, la proposta de noves vies per a ciclistes amplia la xarxa existent, apunten des del consistori. D'entrada, l'entramat de carrils bici creixerà pels carrers Molí de Salt, Perelló, Camó i el Marroc. Amb aquesta actuació es pretén connectar l'escola, l'institut i altres equipaments municipals, d'una banda, i enllaçar amb el terme municipal de la veïna Girona, «una petició molt revindicada» pels veïns, apunta Pau Rovira.

El regidor especifica que el nou Pla de Mobilitat pretén afavorir «un canvi de mentalitat a l'hora de desplaçar-se» pel municipi. En virtut d'aquesta iniciativa, els carrers s'han classificat en tres categories: els de «vialitat principal» atorguen prioritat als vehicles de motor; els de «vialitat secundària» es reserven per a l'ús compartit de bicicletes i cotxes; finalment, els de «vialitat terciària» concedeixen prioritat a vianants i ciclistes i tenen un únic sentit de circulació.

Innovadora a la província, la bonificació de la compra de bicicletes s'ha aplicat en altres ajuntaments catalans i espanyols. És el cas de Barcelona i les ciutats de la seva àrea metropolitana; el març de 2016, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'entitat competent en mobilitat, va impulsar una campanya en virtut de la qual els primers mil compradors de bicicletes elèctriques rebien una subvenció de 250 euros. A Ontinyent, a la Comunitat Valenciana, el consistori subvencionava kits per convertir cicles en elèctrics.