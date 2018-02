Unes 40 famílies s'uneixen al projecte per predir malalties

Més de 40 famílies s'han inscrit per participar en l'estudi GCAT en família, una branca de l'estudi Genomes per la Vida per predir i tractar malalties com el càncer o la diabetis que se centra en nuclis familiars amb un vincle biològic directe. En poc més de dos mesos des que es va fer la crida per a l'estudi GCat en família, 46 famílies han fet donació als centres de reclutament del projecte, que són les seus del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Concretament, s'hi han inscrit des dels hospital de la Vall d'Hebron i Sant Pau a Barcelona; l'Arnau de Vilanova de Lleida; el Sant Joan de Reus; la Mútua de Terrassa i la unitat mòbil de Mataró.

El Genomes per la Vida impulsat pel Programa Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer de l'Institut Germans Trias i Pujol, des de 2014, treballa per augmentar el coneixement sobre les malalties, com avançar en la prevenció i com millorar el diagnòstic i tractament. A més de les donacions individuals, s'hi han anat incorporant grups familiars sencers formats per pare, mare i, com a mínim, fill o filla.

Les malalties com el càncer, les cardiovasculars o la diabetis passen de generació en generació, però no tots els membres d'una família les desenvolupen i, si ho fan, és de forma diferent. En part, és degut al fet que, tot i que una família comparteix molts dels gens, la seva expressió es pot veure modificada per factors externs (l'epigenètica). La possibilitat de comparar els gens dins d'un nucli familiar compacte permet determinar com aquests factors modifiquen l'expressió dels gens i influeixen en l'aparició de malalties.

Des de l'inici del Genomes per la Vida, hi han participat 18.567 persones. Durant el 2017, s'han sumat 4.098 donants, 51 de les quals de l'hospital Josep Trueta de Girona.