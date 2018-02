Un 46,8% de la violència masclista passa en llars on viuen menors

El 95,25% de les 675 situacions de violència masclista a Girona que l'any passat es van denunciar al telèfon 900 900 120 es van produir en l'àmbit de la parella i en el 46,8% dels casos hi havia fills menors vivint a la llar.

La majoria de gironines afectades per violència de gènere el 2017 tenia entre 31 i 40 anys (250), una franja d'edat que concentra el 37,3% de totes les trucades fetes al servei anònim i gratuït de la Generalitat. Aquest percentatge puja fins al 60% si es té en compte el següent tram d'edat, que arriba fins als 50 anys –amb 183 casos més. La xifra també és significativa entre les menors de 30 anys, amb 121 avisos; i entre les majors de 50, amb 114 casos de violència de gènere comptabilitzats a través del servei telefònic –més del 58% es corresponien a maltractaments a dones situades entre aquesta edat i els 60. El recompte per edats es completa amb cinc atacades amb menys de 18 anys.

Tot i que l'habitual és que coincideixin diferents formes de violència, la psicològica es va tractar específicament en el 69,1% dels casos denunciats a les comarques de Girona –encara que aquest factor va estar present sempre– i la física, en el 22,3%. El panorama es completa amb 63 situacions de violència econòmica (6,4%) i 21 de sexual (2,1%).

Després dels atacs comesos per la parella o l'exparella, que van representar 643 de les 675 comunicacions gironines, les agressions més freqüents es van produir en els entorns familiar i sòciocomunitari –amb 17 i 10 casos, respectivament. En aquest últim àmbit, cinc vegades es va atacar la llibertat sexual; amb quatre casos d'assetjament i un d'agressió. Pel que fa a l'àmbit laboral, el telèfon va rebre cinc alertes per violència masclista.

Pel que fa a les agressions en l'àmbit de la parella, el balanç d'activitat del 900 900 120 a Catalunya, fet per l'Institut Català de les Dones (ICD), concreta que la parella actual és la responsable en el 62,4% de les situacions; i que l'exparella ho és en el 37,6%. També especifica que més de la meitat de les víctimes, el 50,7%, vivien amb l'agressor.

Les mateixes dades posen de manifest que més de la meitat de les gironines agredides per la parella o l'exparella –337 de 643– tenien feina quan van trucar al servei gestionat per l'ICD, mentre que 67 estaven a l'atur. I seguint amb el perfil sòciolaboral, l'estadística mostra que 76 d'aquestes dones assumien les tasques domèstiques sense rebre cap remuneració a canvi, 65 eren pensionistes i 25, estudiants –de les 74 restants no consta aquest tipus d'informació.



Derivació al servei adequat

Davant d'una trucada, l'equip de professionals que està al càrrec del telèfon –disponible les 24 hores de tots els dies– decideix si cal derivar la dona a un servei específic, i així es va fer en tots els casos menys en 161. La majoria (281) es van derivar a Serveis d'Atenció a les Dones, 126 a cossos de seguretat i policials, 37 als jutjats, 34 a serveis sanitaris, 31 als socials, 4 a serveis específics d'infància i un altre a serveis ocupacionals.