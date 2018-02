Arbres de ribera a la llera del Fluvià a Serinyà i Maià de Montcal

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) duu a terme una sèrie d'actuacions silvícoles de millora del bosc de ribera al riu Fluvià a les comarques del Pla de l'Estany i la Garrotxa, que tenen per objectiu «restaurar l'hàbitat fluvial arbrat d'un tram del curs mitjà del riu que presenta un dels graus de conservació i dinàmica fluvial més alts de les comarques gironines», assenyalen des de l'administració. Els treballs consisteixen bàsicament en la plantació d'espècies de ribera com ara verns, salzes i freixes a fi d'estabilitzar els marges, crear un corredor continu de vegetació per al desplaçament d'espècies faunístiques i potenciar la naturalització de la ribera.» A més, també es millora l'estructura del bosc de ribera mitjançant tallades i aclarides selectives de freixes i plàtans», apunten des del departament.

Amb aquesta actuació, que representa una una inversió directa de 5.971,19 euros, Agricultura pretén «incidir en la conservació i recuperació de la biodiversitat, garantir la dinàmica del sistema de ribera associat a l'àmbit fluvial, potenciar les funcions ecològiques del bosc de ribera i millorar la qualitat del paisatge».

Els treballs amb una superfície d'actuació de 8,34 hectàrees en total (4,04 hectàrees al terme municipal de Serinyà i 4,3 a Maià de Montcal) es duen a terme en dues forests d'utilitat pública titularitat de la Generalitat adscrites al Departament i incloses a la Xarxa Natura 2000. La renaturalització de l'espai en millorarà el potencial. Les plantacions es van iniciar divendres passat, les duu a terme l'empresa Forestal Catalana, SA, i tenen una durada prevista de quinze dies.