Avui la cota de neu pot baixar fins als 400 metres en diverses comarques de Girona

Avui pot haver-hi alguna nevada a les comarques de Girona.



Està previst, segons Protecció Civil, que les precipitacions en forma de neu caiguin per a cota 400 i que es concentrin a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Gironès i la Selva.



Amb tot però no s'espera que siguin intenses i s'apunta que poden deixar un gruix de 2 centímetres a partir de cota 500, segons informa aquest matí Protecció Civil.



Les volves s'espera que arribin a partir del migdia i que s'allarguin fins a la nit.



A la resta de la província, s'espera un dia de fred, sol i núvols.



El matí és gèlid en molts punts de les comarques de Girona i de mitjana, en comparació amb ahir, les mínimes han caigut uns tres graus de mitjana.



Molts cotxes i camps s'han despertat amb una fina capa de gel.



A Girona ciutat s'han registrat -4,5 graus negatius; a Olot, -5,3 o a Vilobí d'Onyar, 5,6 graus sota zero.



És un dia d'agafar abric, guants i gorro.



La previsió per als propers dies apunta que demà els registres encara siguin més baixos.





La temperatura tocarà fons divendres i el cap de setmana s'espera que s'imposi el sol i que la temperatura sigui lleugerament més alta. #meteocat pic.twitter.com/5si3sZNVFe — Meteocat (@meteocat) 21 de febrer de 2018