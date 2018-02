El Consorci de les Vies Verdes cedirà 11 punts de càrrega per a bicis elèctriques

El Consorci de les Vies Verdes de Girona posarà a l'abast dels ajuntaments gironins onze punts de càrrega per a bicicletes elèctriques amb l'objectiu d'afavorir l'ús d'aquest mitjà de transport i que es puguin realitzar trajectes de llarg recorregut en tots els trams.

El Consorci va aprovar inicialment el reglament que regirà la cessió dels punts. El text recorda que aposten «per un turisme inclusiu, el medi ambient i la mobilitat sostenible que contribueixi a la reducció d'emissions de CO2 i que doni resposta a la necessitat de les persones que viatgen amb bicicleta elèctrica». Així, consideren que, ara, «si un ciclista amb bicicleta elèctrica vol recórrer llargues distàncies de forma continuada, es troba en contrastables dificultats per poder trobar punts de càrrega en uns trams de distància suficients per dur a terme la ruta amb un nivell de seguretat òptim». En previsió, el Consorci «ofereix l'opció de cedir uns punts de càrrega per a bicicletes elèctriques que figuren al seu inventari als municipis de la província» per «afavorir l'ús de la bicicleta elèctrica a tots els trams i de forma contínua al llarg de tota la ruta».

Segons el reglament, la cessió dels 11 punts serà gratuïta per als consistoris que ho demanin, però aquests estaran obligats a destinar els carregadors només a l'activitat per la qual es concedeix, a assumir els consums elèctrics i el manteniment durant el temps de cessió. Tindran una vigència de 10 anys amb la possibilitat d'una pròrroga de cinc anys més.