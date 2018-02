Un dels presumptes jihadistes de Ripoll nega "haver posat mai la mà" sobre la seva parella"

El presumpte membre de la cèl·lula que va cometre els atemptats de Barcelona i Cambrils Driss Oukabir, que es troba en presó provisional per aquests fets, ha estat jutjat avui al matí al Jutjat Penal 6 de Girona per violència masclista. El ministeri fiscal l'acusa d'un delicte de coaccions i un altre de maltractament.

Oukabir ha explicat per videoconferència des de Soto del Real que aquestes acusacions són totalment falses i ha assegurat que "ni li vaig posar la mà a sobre aquell dia, ni ho faria mai". El processat ha acceptat que en alguna ocasió havien mantingut discussions pujades de to, però que ell "no era un maltractador" i que la situació s'havia tret de context.

La víctima també ha declarat aquest mateix matí validant els arguments de la seva parella i assegurant que la majoria de discussions de havien mantingut només s´havien quedat en crits. "Si després de tot el que ha passat encara continuem junts, és per alguna cosa" ha afegit.

La fiscalia demana 18 mesos de presó per Driss Oukabir, mentre que la seva defensa en demana l'absolució. El judici ha quedat vist per sentència.