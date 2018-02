Un dels presumptes jihadistes de Ripoll nega haver pegat mai a la seva parella

El presumpte membre de la cèl·lula que va cometre els atemptats de Barcelona i Cambrils Driss Oukabir, que es troba en presó provisional per aquests fets, ha estat jutjat avui al matí al Jutjat Penal 6 de Girona per violència masclista.

Oukabir ha explicat per videoconferència que els fets són totalment falsos i ha assegurat que "ni li vaig posar la mà a sobre aquell dia, ni ho faria mai". El processat ha acceptat que en alguna ocasió havien mantingut discussions pujades de to, però que ell "no era un maltractador" i que els fets pels quals l´acusen "són totalment falsos".

La víctima també ha declarat aquest mateix matí validant els arguments de la seva parella i assegurant que la majoria de discussions de havien mantingut només s´havien quedat en crits. "Si després de tot el que ha passat encara continuem junts, és per alguna cosa" ha afegit.