El destí dels polissons trobats dins de tres camions era França

Des del 9 fins al 17 de febrer s'han donat tres casos de camions de transports procedents d'Itàlia amb immigrants a dins. La situació ha generat alarma a la província de Girona perquè els estrangers anaven en males condicions, ja que havien passat hores a dins del tràiler i perquè es tracta d'una forma fins ara inèdita d'accés a Espanya pel nord.

A dins dels tràilers hi havia 27 immigrants que es van jugar la vida des de Ventimiglia (Itàlia) per trobar en teoria un futur millor. La història és que, segons la Policia Nacional, els estrangers han acabat en un parador que no era el que s'esperaven. El Comissari Coordinador de Fronteres Terrestres de la Policia Nacional a Girona, Luis César Suanzes, afirma que aquests grups tenien com a destinació França.

Suanzes arriba a aquesta conclusió després d'analitzar la procedència dels immigrants localitzats en els tres tràilers. El comissari del CNP assegura que «si haguessin volgut entrar a Espanya ho haurien fet per una altra via perquè aquesta immigració entra per altres vies, principalment per Turquia o Itàlia».

Arran d'aquests tres casos en només vuit dies, la Policia Nacional Francesa que s'encarrega de fronteres, l'anomenada PAF, ha començat a investigar els fets juntament amb la seva homòloga italiana. Per part d'Espanya, explica Suanzes, el que s'està fent és «donar tota la informació sobre el que s'ha recollit de les declaracions dels camioners i les nostres diligències».

El comissari explica que la immigració il·legal d'aquest tipus –tot i que no es podrà afirmar fins que França i Itàlia ho acabin demostrant amb la seva investigació– «no ha arribat fins aquí sense cap ajuda».

En la seva opinió, «el que està clar és que tots van sortir de Ventimigilia i que van entrar-hi quan els xofers dormien i descansaven a la nit». Suanzes afegeix, que «a dins del camió hi van entrar d'alguna manera i algú, va tancar la porta afavorint-ho».

El comissari de Fronteres del CNP destaca que no pot afirmar que hi hagi màfies al darrere però el que està clar és que si hi ha grups que ara volen tornar a portar a terme aquesta pràctica, ho tindran complicat «perquè la policia els ha interceptat a Espanya i ara tot està investigant-se».



Conductors «innocents»

L'arribada d'aquests tres grups d'immigrants procedents d'Eritrea, Tuníssia i Etiòpia s'ha descobert de forma similar. El comissari coordinador de Fronteres Terrestres de la Policia Nacional a Girona destaca el paper dels xofers dels camions.

En el primer cas, el del dia 9 va ser el mateix conductor que anava cap a Espanya, que a l'altura del Voló va sentir un soroll i en veure una patrulla de Trànsit dels Mossos a l'altura de Garrigàs es va aturar a l'àrea de servei i els en va informar. En obrir el remolc hi van trobar quatre tunissians. El mateix va succeir en el cas del dia 14, quan un camioner que procedia d'Itàlia i que s'havia aturat a Ventimiglia, segons els va manifestar, va sentir algun soroll també a dins i llavors, va decidir esperar fins arribar a Celrà. Un cop allà va descobrir vuit persones a l'interior del remolc, tres d'ells menors d'edat procedents d'Eritrea.

Finalment, el dia 17, van trobar 17 polissons més en un altre tràiler a Borrassà. El camioner també venia d'Itàlia, com els altres dos, es va aturar a Ventimiglia i després en passar la frontera a Espanya en sentir França va anar cap als Mossos de Figueres. En obrir les portes va trobar-se amb els immigrants.

El que tenen clar des del CNP és que «els xofers dels camions no tenen res a veure amb el tràfic il·legal de persones i que algú s'aprofita del seu descans» per col·locar-hi els estrangers a dins. Remarca que els immigrants arriben a Espanya «enganyats perquè algú els devia prometre que els obririen [les portes dels camions] en algun punt de França i en canvi, els deixen tirats».



La immigració ve pel sud

Quan la Policia Nacional es troba amb casos d'immigració il·legal com aquests, el que fa és una readmissió de la persona cap a França. És a dir, se'ls retorna cap al país d'on procedien en últim terme, en aquest cas al país gal. Ja que amb la declaració dels xofers ho van poder acreditar.

Les readmissions entre Espanya i França són possibles gràcies al conveni de Màlaga de l'any 2002 entre ambdós països, que permet el tràmit. N'hi ha d'immediates, com el cas dels polissons localitzats en els camions i que es fan «en les quatre hores des que s'han localitzat l'immigrant i es retorna al país fronterer», diu Suanzes. I afegeix que també n'hi ha de diferides, que són les que França ha hagut de fer amb Itàlia després que Espanya li «retornés» aquests immigrants procedents de Ventimiglia. Aquestes «són les que tenen un termini de 48 hores i es poden allargar fins a les 72», diu.

Durant tot l'any passat França va fer un total de 2.260 readmissions cap a Espanya i el CNP des d'aquí, unes 600. Les xifres demostren, com diu el comissari de Fronteres, que la «immigració a Espanya entra pel sud i no pas pel nord» i que majoritàriament, la immigració que França detecta d'Espanya «és marroquina o algeriana que ha arribat en pasteres o per Ceuta, Melilla o Algesires».