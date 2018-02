Entren a robar en 3 cases d'una urbanització de Santa Pau en un cap de setmana

Els robatoris de Santa Pau van tenir lloc entre el divendres dia 9 de febrer, i el dissabte, 10 de febrer, en horaris diferents, al matí i la tarda al vespre, a la urbanització de can Jofre, a la zona de ca la Guapa. Solen trucar el timbre o l'intèrfon de les cases i si ningú els respon, entren dins després de forçar una porta, una finestra o aprofitar una porta oberta, per exemple una porta del garatge.

En els casos de Santa Pau, els lladres van marxar després d'haver-se endut coses de poc valor. Això no obstant, van regirar tot l'habitatge. El darrer fet va espantar els veïns i ha creat alarma.

Els Mossos d'Esquadra s'han reunit amb els veïns per tal de donar-los consells de seguretat. Per la seva part, els veïns de la urbanització s'han reunit per tal posar càmeres i d'altres elements de seguretat als carrers.

Un altre robatori pel mateix mètode va tenir a la zona de darrere de Bosc de Tosca a les Preses, a la tarda del dilluns dia 19 de febrer. Els lladres tampoc van aconseguir emportar-se objectes de gaire valor, però també ho van regirar tot.

El 15 de gener un lladre va entrar en una casa dels Hostalets d'en Bas per la porta del garatge que era oberta. Dins es va trobar amb dues dones d'edat avançada, a les quals va amenaçar i maltractar, perquè li indiquessin on tenien diners.



Pla de seguretat

Per tal de combatre els robatoris a les cases i les empreses el Consell Comarcal de la Garrotxa impulsa un pla de seguretat que té com a element de base les càmeres de seguretat.

El material serà comprat sobre la base d'una compra conjunta, en la qual participen Maià de Montcal, les Planes d'Hostoles, les Preses, Sant Feliu de Pallerols, la Vall de Bianya, Sant Jaume de Llierca, Besalú i Sant Joan les Fonts. Fora del pla hi ha municipis que han previst posar càmeres als llocs de més perill.