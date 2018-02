Lluís Sala: «Amb el Prat formarem una de les millors parelles aeroportuàries d'Europa»

El director de l'aeroport Girona-Costa Brava, Lluís Sala, està convençut que el baixador del Tren d'Alta Velocitat (TAV) i la connexió amb el Prat seran "positives" per als dos equipaments. En una entrevista a l'ACN, Sala apunta que la unió permetrà formar "una de les millors parelles aeroportuàries d'Europa" i que d'aquesta manera es "garanteix el futur" de l'equipament de Vilobí d'Onyar (Selva). Sala rebutja però que se'ls consideri la quarta pista del Prat. "Girona aporta un producte complert al sistema aeroportuari", reivindica. Tot i això, sí que admet que el baixador del TAV farà que hi hagi més passatgers que aterrin a Vilobí i posin rumb a Barcelona com a destí final. Aquest nou escenari ha de permetre, segons el director, reduir l'estacionalitat que viu l'aeroport. Entre els reptes de futur, Sala assenyala que cal obrir-se al mercat del sud de França. "Nosaltres dins el mercat de rutes de curt i mig recorregut podrem tenir una oferta molt interessant", ha vaticinat. Sala ja avança, a més, que aquest any l'aeroport mantindrà "el canvi de tendència" que va iniciar el 2017, quan va fregar els 2 milions de passatgers.

Lluís Sala entén que el futur de l'aeroport de Girona demana actuacions milionàries però també suposa un cert canvi de mentalitat. "Hem d'ampliar el punt de mira, no ens podem quedar curts de vista", assegura.

A punt de completar una dècada al capdavant de la infraestructura (n'és director des del 2009), Sala veu com s'ha fet un pas més en el projecte de futur de l'aeroport de Girona. Per a ell, la intermodalitat i la connexió amb Barcelona amb un baixador del TAV són clau per als propers anys. Els projectes presentats aquest mes pel ministre de Foment, Íñigo de la Serna, dibuixen un escenari que fa temps que Lluís Sala va anar desenvolupant.



En contra de la "quarta pista"

El director explica que "ja fa anys" que van començar a donar voltes sobre com s'havien de posicionar en el futur. "Al nostre entorn, és normal veure aquestes parelles o sistemes aeroportuaris que es complementen per oferir un producte molt més interessant per a les companyies", ressalta. Lluís Sala posa d'exemple el cas de Londres, que té una oferta per a les aerolínies a sis aeroports diferents (City, Heathrow, Gatwick, Luton, Stansted i Southend).

Precisament, l'exemple de la capital del Regne Unit li serveix per rebutjar que es pensi en Vilobí com a quarta pista de l'aeroport del Prat. "A mi no m'agrada aquest concepte", admet. A Londres, assegura, "ningú parla de quarta o cinquena pista" i creu que tampoc es pot fer amb el Girona-Costa Brava.

"Es parla d'aeroports diferents, amb productes diferents que amplien el ventall d'oferta aeroportuària i que permeten no perdre cap oportunitat", assenyala el director. I aquest concepte és el que vol traslladar al Girona-Costa Brava amb l'arribada del que bateja com a "nou escenari".



Sense previsions

Quan falten pocs mesos perquè s'acabi la celebració dels 50 anys de l'aeroport de Vilobí, Lluís Sala repassa l'exposició commemorativa que hi ha a la terminal de passatgers. "Ara hi haurem d'afegir una nova etapa", assegura.

El pla director d'Aena promet una pluja de milions al Girona-Costa Brava amb una inversió de 464 milions d'euros (MEUR) que inclouen el baixador del Tren d'Alta Velocitat i l'ampliació de la terminal de passatgers. Més enllà d'això, Sala creu que encara és "arriscat" parlar de previsions i pensa que "no té sentit".

El director equipara aquest "nou escenari" amb un viatge en avió. "Ara s'ha definit la destinació i hem de fer el pla de vol, quina ruta, quin avió fem servir i a quina alçada volem", metaforitza.

Un "viatge" conjunt amb Barcelona en una sinergia entre aeroports que creu que beneficia les dues parts. "Amb la nostra aportació, el Prat podrà desenvolupar d'una manera més còmoda el seu posicionament estratègic", vaticina. De la seva banda, l'aeroport gironí ampliarà l'oferta i podrà reduir la gran diferència actual entre temporada d'hivern i d'estiu.

Lluís Sala no ha volgut donar detalls de les previsions, però tampoc descarta que se superi el màxim de capacitat de viatgers de l'aeroport de Girona. Actualment, la infraestructura està preparada per rebre fins a 7,2 milions de passatgers anuals. Aquesta connexió intermodal amb Barcelona ha d'anar acompanyada, segons el pla director presentat pel ministre de Foment, de l'ampliació de la terminal.

Tot i que ha refusat donar detalls, Sala no descarta que sigui perquè el nombre de passatgers que passin per Girona arribi a superar el màxim. El director assegura que ells "no es posen topall" però també creu que el temps dirà si cal preparar-se per acollir més viatgers. "Si veiem que l'evolució de passatgers dels propers anys és més alta estarem preparats per donar resposta als escenaris", explica.



Un producte "complert"

Sala defuig que el Girona-Costa Brava sigui una extensió més del Prat. Tot i que espera que es converteixin "en una de les millors parelles aeroportuàries d'Europa", això no vol dir que hi pugui haver una certa competitivitat entre els dos aeroports. "Nosaltres oferim un producte total i diferent", reivindica.

Precisament per això, creu que és d'hora per parlar de noves companyies que s'instal·lin a Vilobí, on Ryanair fa el gruix dels vols. El passat mes de gener, gairebé nou de cada deu passatgers va fer servir l'aerolínia irlandesa per desplaçar-se. Durant la temporada d'estiu hi ha altres companyies com Jet2, però Ryanair continua sent la líder.

"Nosaltres estem convençuts que hi haurà companyies que decidiran volar amb nosaltres i d'altres que voldran seguir volant des de Barcelona", apunta. El que és més important per al director és que les companyies "puguin triar" i tinguin "una oferta àmplia" on "no es desaprofiti" cap oportunitat.

A parer de Sala, l'oferta que pot oferir el Girona-Costa Brava no passa doncs per especialitzar-se només en companyies de baix cost ni tampoc en fer vols de llarg recorregut. Tot i això, precisa, hi ha marge perquè "dins el mercat europeu" i les rutes "de curt i mig recorregut", l'aeroport tingui "una oferta molt interessant".



Present amb inflexió

El pla director s'estén fins al 2026, i sobretot, concentra el gruix de la inversió a partir del 2022. És a partir d'aleshores quan s'hi inclouen els 55 MEUR que costarà el baixador de l'alta velocitat i els 265 per ampliar la terminal. Pel què fa a aquest calendari –que el territori ha criticat- Sala assegura que els projectes "han de tenir un temps de gestació". "Estem a l'inici del nou posicionament; haurem d'anar decidint i avaluant en funció de la necessitat quan es van concretant les inversions que s'han anunciat", diu referint-se, sobretot, a la nova terminal.

De totes maneres, ara mateix el dia a dia de l'aeroport encara queda lluny de l'escenari que planteja el document per d'aquí a vuit anys. Aquest dimecres, per exemple, hi ha hagut tan sols tres sortides.

Després d'una llarga caiguda de passatgers, d'ençà que es va aconseguir el rècord de 5 milions, el Girona-Costa Brava no va aconseguir remuntar trànsits fins l'any passat. I precisament, segons Sala, el 2017 ha de ser el que marqui un punt d'inflexió. El director creu que l'any passat ha estat "bo" i confia que aquest 2018 la situació continuarà marcant la recuperació.

Encara hi ha rutes i serrells pendents de tancar per a la temporada d'estiu, però el director es mostra optimista al respecte. "El que podem dir per al 2018 és que mantindrem el canvi de tendència que vam tenir l'any passat", preveu.



Més enllà de Girona

Durant l'entrevista amb l'ACN, Lluís Sala ha reivindicat que l'aeroport de Girona no ha d'oferir servei només a les comarques gironines. Una realitat que s'accentuarà amb la construcció del baixador del TAV a l'aeroport. "Ampliem la nostra oferta i s'incrementaran clarament els passatgers que vulguin anar a Barcelona", preveu Sala.

Aquesta situació creu que forma part de la normalitat davant l'atractiu "molt important" que té Barcelona com a destí turístic. "Disposar de més d'un aeroport per oferir als possibles interessats en visitar la ciutat representa una millora substancial", argumenta Sala. Associar-se amb el "potencial" de Barcelona és el que entén que ha de "garantir" el futur del Girona-Costa Brava.

"És molt important la ubicació, però al mateix temps també donar resposta a tota l'àrea d'influència", apunta. Tot i això, admet que una de les "principals funcions" que tenen és "donar resposta" a l'atractiu turístic de les comarques gironines. Un atractiu que els ajuda també a fer una proposta diferenciada respecte a la de Barcelona.

L'arribada del TAV farà ampliar l'àrea d'influència de passatgers i suposa també una fita a l'altra banda dels Pirineus. Sala creu que buscar clients al sud de França és "un repte". Tot i que admet "el pes simbòlic" de creuar una frontera, creu que fer una aposta atractiva per als ciutadans francesos pot tenir molta importància per al creixement futur. "Amb això ja hi treballem i hem de seguir fent-ho i estic segur que cada vegada serà millor", conclou.

Un escenari de futur que fa que Lluís Sala sigui optimista, ja que entén que el Prat i Vilobí estan en una posició "excel·lent" on es compleixen "tots els requisits" per tal de formar "una gran parella aeroportuària".