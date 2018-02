Més del 96% de les gastroenteritis agudes ateses a l'ICS es tracten sense antibiòtics

El 96,3 % dels casos de gastroenteritis aguda atesos a les consultes d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) es tracten sense antibiòtics, tal com recomanen les guies de pràctica clínica nacionals i internacionals. En el cas dels infants, la xifra arriba al 98,5 %. En qualsevol cas, això no vol dir necessàriament que en la resta de casos sigui incorrecte administrar antibiòtics, perquè hi ha pacients –com ara les persones immunodeprimides o amb altres problemes de salut– en què sí que estan indicats aquests fàrmacs, recorda l'ICS, que gestiona gairebé una trentena d'equips d'atenció primària a la demarcació.

La gastroenteritis és una de les patologies agudes més diagnosticades als ambulatoris de l'ICS. Durant l'any 2017, s'hi van diagnosticar 185.116 casos de gastroenteritis aguda entre persones adultes i 69.972 entre infants. Aquesta temporada, la incidència de gastroenteritis aguda és més alta del que és habitual. Des de la primera setmana de desembre fins a la darrera de gener, s'han diagnosticat més de 65.000 casos a l'atenció primària de l'ICS, un 36% més de les que l'any passat en el mateix període.

Al nostre entorn, la majoria de gastroenteritis agudes estan provocades per virus, sobretot dels gèneres norovirus i rotavirus, que tenen més incidència a l'hivern.

Fa més de 50 anys que l'evidència científica desaconsella receptar antibiòtics per tractar la gastroenteritis aguda, tret dels casos greus, dels que presenten febre o diarrea amb sang, o bé els que no presenten cap millora en tres dies. Els antibiòtics també se solen indicar a pacients que han viatjat recentment a un país amb condicions sanitàries deficitàries, malgrat que en aquest darrer supòsit hi ha evidències en la literatura mèdica que desaconsellen receptar antibiòtics de manera sistemàtica.