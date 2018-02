Un «Rèquiem» de Mozart a benefici dels malalts de càncer

El Cor i Orquestra de Cambra de l'Empordà (COCE) oferirà el 4 de març un concert benèfic a favor de la Fundació Oncolliga Girona a Banyoles. La cita és el 4 de març a l'església de Santa Maria dels Turers i l'obra triada és el Rèquiem en re menor de Wolfgang Amadeus Mozart, una de les peces més emblemàtiques de la història de la música clàssica, que el COCE va estrenar l'estiu passat al Festival de Sant Pere Pescador.

El Cor de l'Empordà, format a principis del 2017 a partir d'una selecció de veus de l'Alt Empordà i el Baix Empordà, presentarà una formació amb dotze soprano, catorze contralts, dotze tenors i dotze baixos, considerada ideal per a una obra de les característiques del Rèquiem.

L'Orquestra de Cambra de l'Empordà, per la seva banda, actuarà amb la formació mozartiana que marca el compositor: catorze cordes, nou instrumentistes de vent, timpans i orgue. El quartet solista vocal, format per la soprano Monik Bargalló, la mezzosoprano Imma Roig, el tenor Joan Francesc Folqué i el baix Xavier Mendoza, i el director, Carles Coll, completen una formació de 80 persones que posaran el seu treball al servei d'una de les obres culminants de la música clàssica per ajudar els malalts de càncer de la demarcació.

No es posaran entrades a la venda però els assistents podran fer un donatiu voluntari a l'entrada de l'església de Santa Maria dels Turers.

«Estem molt agraïts que el COCE hagi pensat en nosaltres com a beneficiaris d'aquest concert i esperem que la gent s'animi a gaudir d'aquest gran espectacle de música clàssica, en un escenari magnífic, com és l'església de Santa Maria dels Turers, sabent que al mateix temps estan col·laborant amb la nostra entitat, que al cap i a la fi és una manera molt directa d'ajudar els malalts de càncer del Pla de l'Estany i de la resta de comarques gironines», explicava ahir Lluïsa Ferrer, presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, durant la presentació del concert.

Per la seva part, el director de la COCE, Carles Coll, va recordar que ja fa anys que ofereix un concert solidari amb els malalts de càncer a Banyoles, però que aquest any ha volgut fer un salt qualitatiu. «Em fa molta il·lusió fer el Rèquiem de Mozart a l'església de Santa Maria, que és el lloc on s'ha de fer, perquè és una missa de difunts», assenyala.



Atenció a la comarca

D'acord amb les dades recollides a la Memòria Social de l'any 2017, que es publicarà pròximament, un total de divuit persones del Pla de l'Estany es van beneficiar l'any passat de l'assistència psicològica que ofereix la Fundació Oncolliga Girona; deu persones van rebre el servei de fisioteràpia a domicili; nou persones van recorrer al préstec de material tècnic i set usuaris van fer sessions de drenatge limfàtic.

A més, tres afectades de càncer van recorrer al banc de perruques, que cedeix perruques a les malaltes oncològiques, i una persona va fer ús de la llar-residència, el servei d'allotjament que té l'entitat per als familiars de persones que estan hospitalitzades al Trueta.

L'Oncolliga també du a terme diversos programes de prevenció en la salut dins l'àmbit de l'educació formal que tenen com a objectiu promoure hàbits de vida saludable entre els més joves.

Destaca especialment el programa «No et fumis la salut», de prevenció de consum de tabac entre joves de primer d'ESO.

La pedagoga responsable d'aquest programa va fer l'any 2017 15 xerrades a instituts de Banyoles, a les quals van assistir un total de 384 alumnes.

A més, 87 alumnes de Porqueres van participar a l'activitat «L'hort d'en Marçal», dirigida a alumnes de primària i que té com a objectiu promoure el consum de fruita i verdura entre els més petits.