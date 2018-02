El Consell repara el paviment de 36 camins dels 19 pobles del Ripollès

Amb l'objectiu de contrarestar el desgast provocat per les inclemències meteorològiques i l'ús repetit, el Consell Comarcal del Ripollès coopera amb els municipis i la Generalitat per mantenir en el millor estat possible la xarxa de camins rurals. Per aquest motiu, la corporació comarcal destinarà 204.132,23 euros per reparar el paviment a 36 camins dels dinou municipis.

L'actuació, que és a punt d'entrar en fase de licitació, preveu la compra de més de 3.000 metres cúbics de formigó. El format del concurs permet que les empreses que s'hi presentin ofereixin millores que es traduirien en més quantitat de formigó, per la qual cosa l'abast de l'obra es podria ampliar. La licitació es farà en tres blocs, corresponents a la vall de Ribes, la vall de Camprodon i el Baix Ripollès i cada empresa només se'n podrà adjudicar un d'ells.