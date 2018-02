«Si després de tot el que ha passat continuo amb ell és per alguna cosa»

Una quinzena de periodistes esperaven des de dos quarts d'una del migdia davant de la porta del Jutjat Penal 6 de Girona. El reclam principal era el protagonista de la vista que estava a punt de celebrar-s'hi: Driss Oukabir, el presumpte gihadista de Ripoll que va cometre els atemptats de Barcelona i Cambrils el passat agost, acusat d'haver maltractat la seva parella.

El processat no es trobava a la sala de manera presencial, sinó que compareixia a través d'una pantalla des de Soto del Real, on es troba en presó preventiva des de fa aproximadament mig any. Ell no va ser l'únic que va declarar per videoconferència, sinó que ho van fer també tots els testimonis, deixant una sala amb només tres actors –jutge, defensa i fiscal.

Els fets que es jutjaven s'haurien produït durant el 2017, fragmentats en dos episodis. Un primer al mes de gener on l'acusat va agafar la seva parella fortament pel braç i la va arrossegar escales avall, i un segon al juliol on la va estirar pels cabells arrossegant-la escales amunt al pis que tenien a Ripoll, al carrer Pla de Ginebret.



Invencions dels veïns

El primer de declarar va ser Oukabir, que va explicar que aquestes acusacions eren totalment falses i va assegurar que ni li va posar «la mà a sobre aquell dia, ni ho faria mai». El processat va acceptar que en alguna ocasió havien mantingut discussions pujades de to, però que ell «no era un maltractador» i que la situació «s'havia tret de context». L'acusat va carregar contra els veïns del seu bloc de pisos, amb els quals va assegurar que no hi tenia una bona relació.

La víctima també va donar la seva versió dels fets, validant els arguments del que va concretar que encara era «la seva actual parella» i assegurant que la majoria de discussions mantingudes només s'havien quedat en crits. «Si després de tot el que ha passat encara continuem junts, és per alguna cosa», va afegir, referint-se a les acusacions referents als atemptats de l'estiu.

Qui no ho va tenir tan clar van ser els habitants del bloc i els Mossos d'Esquadra, que van relatar una versió ben oposada dels fets. Les veïnes van assegurar que havien presenciat situacions violentes entre acusat i víctima, i una de les dones va dir que en una ocasió la parella del processat s'havia refugiat a casa seva. Pel que fa als agents, un d'ells va dir que el dia que va anar allà es va trobar la jove «espantada i plorant».

La fiscalia demana 19 mesos de presó per un delicte de maltractament en l'àmbit de la violència de gènere i un altre de coaccions lleus. Pel que fa a la defensa, aquesta en sol·licita l'absolució, però en el cas que hi hagi una condemna, que aquesta sigui de 6 mesos de presó pel maltractament, i 40 dies de treballs en benefici de la comunitat o 6 mesos de presó per les coaccions. Oukabir ja havia estat condemnat abans, en un cas per conduir sense carnet i en un altre per lesions. També li consta una detenció per robatori amb violència i una agressió sexual.