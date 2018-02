La Generalitat enllestirà a l'estiu el projecte de terminal del Far-Vilamalla però l'Estat no posa data per a l'obra

La Generalitat enllestirà aquest estiu el projecte per estendre i implantar l'ample de via internacional a la terminal del Far-Vilamalla però l'Estat no posa data per executar la seva part de l'obra. És a dir, el quilòmetre de via pressupostat en 4 milions d'euros que ha de permetre connectar el complex amb la xarxa ferroviària de mercaderies.

El coordinador del corredor mediterrani, Juan Barios, s'ha limitat a dir que des de Foment "s'hi està treballant", però no ha anat més enllà.

En una conferència al Cercle d'Infraestructures de Girona, Barios també ha avançat que l'estesa d'un tercer rail fins a Portbou, ara per ara, és una obra que "no està programada" a l'agenda.

Barios ha assegurat que l'Estat prioritza la connexió del Pertús per fer-hi passar mercaderies i que, en tot cas, si la via de l'alta velocitat se saturés, implantar l'ample internacional al traçat del tren convencional "es podria contemplar".