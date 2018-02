Iniciatives sobre l'ètica en la robòtica o la violència de gènere

El paper de l'ètica en la robòtica, l'efecte de la contaminació en la funció cognitiva dels adolescents i la prevenció de la violència de gènere són alguns dels temes rellevants que intentaran resoldre els investigadors seleccionats en aquesta convocatòria del programa RecerCaixa, que ha arribat a la vuitena edició. Aquesta iniciativa es va posar en marxa el 2010 per impulsar els millors projectes de grups i investigadors que treballen a Catalunya, procedents tant d'universitats públiques i privades com de centres de recerca; però, sobretot, per donar una empenta a la recerca en ciències socials. Aquest any, la convocatòria ha rebut 283 projectes candidats, entre els quals se n'han premiat 20, amb un sol representant gironí.