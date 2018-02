Ja són 288 els afectats pel brot de gastroenteritis aguda de la Cerdanya

El brot de gastroenteritis aguda de la Cerdanya ja afecta 288 persones, de les quals 279 són menors d'edat (d'entre 8 i 14 anys) i 9 són professors, de 7 escoles de Catalunya (dues del Gironès; tres de Barcelona Sud i dues més del Barcelonès Nord). Entre els afectats, també hi ha un grup d'escolars francesos. Tots estaven realitzant activitats d'esquí en aquesta zona amb motiu de la 'Setmana Blanca' i cap d'ells ha requerit ingrés hospitalari. L'Agència de Salut Pública continua investigant per localitzar d'origen del brot, que es va iniciar dimecres. Els primers símptomes van aparèixer a primera hora, abans del dinar. La majoria van patir vòmits, nàusees i dolor abdominal. En alguns casos també febre i diarrea. Una part dels escolars els van atendre en centres d'atenció primària i continuada i d'altres els han anat a recollir els seus pares personalment. Des de l'estació d'esquí de la Masella van confirmar aquest dijous que els afectats van dinar al restaurant del complex i que, alguns d'ells van optar per plats del menú de l'establiment i d'altres van menjar aliments d'un pícnic.