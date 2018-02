Tres dels quatre municipis catalans amb més població estrangera són a Girona

La població de nacionalitat estrangera resident a les comarques gironines ha continuat baixant per cinquè any consecutiu, segons les dades del «Padró municipal d'habitants. Població estrangera 2017» de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) fets públics ahir. Les xifres són a data 1 de gener de 2017 i, comparades amb l'any anterior, el descens a la demarcació ha estat d'un 0,71%. En aquest sentit, el 2017 hi havia 140.890 estrangers residint a la província (representen un 18,65% del total de la població) i són 1.012 forans menys que l'any anterior.

La tendència a la baixa, després d'anys de grans augments (l'any 2000 la població estrangera era de 34.933 persones i representaven un 6,18% de la població), es va iniciar el 2011 quan, amb 161.666 estrangers, van baixar un 0,36% respecte del 2010. El 2012 van repuntar lleugerament un 0,87% però des de llavors han anat baixant amb -1,25% el 2013; -6,65% el 2014; -4,36% el 2015; -1,29% el 2016 i finalment -0,27% el 2017.



El Ripollès, on més augmenten

Amb tot, segons l'Idescat, la davallada no ha estat per igual en totes les comarques gironines. De fet, n'hi ha quatre on la població estrangera ha pujat. Especialment al Ripollès que, amb 1.999 residents estrangers, suposen un 3,99% més que el 2016 (quan eren 1.923). També han pujat a la Garrotxa un 1,87% (de 7.490 el 2016 a 7.630 el 2017), al Gironès un 1,68% (de 35.085 a 35.676) i al Pla de l'Estany un 0,32% (de 4.365 a 4.379).

En canvi, la població estrangera ha baixat un 3,88% a l'Alt Empordà (de 34.948 a 33.592), a la Cerdanya (-3,64%, de 2.310 a 2.226), al Baix Empordà (-1,13%, de 25.332 a 25.046) i la Selva amb un -0,4%, de 30.659 a 30.535.

Per comarques, l'Alt Empordà és la que té més població estrangera (un 24,04% del total), seguit del Gironès (18,97%), el Baix Empordà (18,84%), la Selva (18,19%), el Pla de l'Estany (13,8%), la Garrotxa (13,58%), la Cerdanya (12,63%) i el Ripollès (8%). Per municipis, Castelló d'Empúries és la que té més població estrangera (un 43,62% del total), seguit de Salt (37,12%), Sant Pere Pescador (36,96%) i Lloret de Mar (34,28). A la ciutat de Girona suposen el 18,47%, i han augmentat de 17.940 el 2016 a 18.286 el 2017.

Per procedència, la població europea és la més nombrosa a la demarcació i representa un terç dels residents (36,92%), seguits dels originaris d'Àfrica (36,83%), Amèrica (18,75%), Àsia (7,45%), Oceania (0,05%) i, com a curiositat, hi ha 9 residents apàtrides.

Per països de procedència, els originaris del Marroc es mantenen com la majoria (un 25,28%) de la població estrangera a la província, seguits dels de Romania (9,94%), Hondures (6,81%), Gàmbia (5,08%), França (4,65%) o Rússia (4,22%), entre altres.



Augment de l'1,8% a tot Catalunya

A Catalunya, la població de residents estrangers era d'1.041.362 a 1 de gener de 2017 (13,8% del total de la població), un augment de 17.964 persones, un 1,8% després de quatre anys consecutius de disminució. El Barcelonès registra l'increment més elevat (5,7%), seguit del Ripollès (4,0%), Osona i el Moianès (2,4% cadascuna).