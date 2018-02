Nova temporada de creuers rècord a la Costa Brava amb 62 escales i 57.000 passatgers

La Costa Brava espera marcar un nou rècord de creuers aquest 2018. Aquesta temporada, pels ports de Palamós (Baix Empordà) i Roses (Alt Empordà) hi passaran 57.000 passatgers i s'hi faran 62 escales. Això suposa un increment del 26% en nombre de turistes i d'un 35% en escales respecte l'any passat, l'anterior rècord històric. La temporada de creuers a la Costa Brava començarà el proper 4 de març a Palamós. L'impacte econòmic directe s'estima que serà de 3,8 milions d'euros. Mentrestant, però, el port de Palamós continua esperant poder obtenir l'autorització per ser frontera Schengen. El president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, ha detallat que el passat mes de juliol van enviar a la Delegació del govern espanyol el projecte que recollia tots els seus requeriments, però encara no han rebut resposta. Tot i això, Font ha explicat que han seguit treballant i que "si Enric Millo dona el vistiplau aquest divendres, dilluns podríem licitar les obres". En concret, l'Estat ha requerit fer un vestuari per a la policia a l'estació marítima i habilitar-hi nous espais a la zona de retinguts.