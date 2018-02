Olot comença les obres del túnel entre els aparcaments del Firal i el Firalet

L'Ajuntament d'Olot ha començat les obres del túnel que ha d'ajuntar els aparcaments subterranis del Firal i del Firalet. Amb motiu de les obres dels túnels, l'Ajuntament ha hagut de modificar la senyalització provisional del trànsit. La finalitat dels túnels és evitar que els usuaris dels aparcaments hagin de transitar per la superfície quan la remodelació del Firal estigui acabada.

L'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas (PDeCAT), ha explicat que el túnel serà una peça clau perquè l'Ajuntament aconsegueixi que el nou Firal sigui d'ús majoritari de vianants.



Nou edifici

Corominas també ha avançat que les obres del nou edifici d'habitatges que s'elevarà a l'Illa del Teatre ja han començat. La construcció de l'immoble és privada. Els promotors i l'Ajuntament han acordat que la construcció de l'edifici coincideixi amb la remodelació del Firal, perquè un cop acabada la reforma no hi hagi obres. Per tal de fer l'edifici, l'Ajuntament va haver d'aprovar modificacions en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.

L'alcalde ha indicat que les obres de trasllat del transformador que hi havia al Firal Petit estan molt avançades i que aviat tindrà lloc la desconnexió de l'equipament i la connexió del nou. Segons ell, es tractarà d'un treball simultani de molta complexitat.

Han començat els treballs de pavimentació de la via lateral de la part esquerra i els de la part de davant del Teatre Principal estan molt avançats. En la part central, la col·locació de lloses avança fins prop de la quarta part del passeig.

També han col·locat alguns dels fanals de disseny del nou enllumenat i han tret els arbres de davant d'edificis amb interès com el Teatre Principal o la casa Gaietà Vila (llibreria Drac).

La previsió és que una part considerable de la remodelació del Firal estigui acabada per l'abril, poc després de la Setmana Santa.



Dins del calendari

L'alcalde ha explicat que les obres segueixen les previsions del calendari, per la qual cosa a l'estiu el nou aspecte del passeig estarà molt configurat, i que en les festes del Tura, almenys una part ja es podrà fer servir per fer-hi concerts i actes.

Amb motiu de la posada en servei parcial del Firal, la Comissió de Festes i els gestors culturals de l'Ajuntament treballen en la creació d'una programació especial.

De sempre, el passeig del Firal és una peça central en l'acolliment d'actes festius.