El Santa Caterina inicia el cribatge de prevenció de càncer anal en pacients amb VIH

L'hospital Santa Caterina de Girona ha implementat una nova tècnica que permet la detecció precoç del càncer anal. El sistema de cribatge que el centre ha posat en marxa consisteix en realitzar anuscòpies d'alta resolució que permeten detectar les lesions precursores en els pacients considerats de risc com els homes homosexuals i, especialment, en aquells que pateixen el VIH. La prova ja s'ha realitzat a set pacients. A tres d'ells no se'ls ha detectat cap lesió premaligna i quatre estan pendents del resultat de la biòpsia. Aquesta malaltia és infreqüent en la població general però presenta una incidència més elevada i progressiva en aquests grups de risc. A Catalunya, es detecten anualment entre un 10 i un 23% de lesions premalignes entre el col€lectiu de persones homonexuals diagnosticades amb VIH positiu. D'aquestes, s'estima que entre el 2 o 3% podrien desenvolupar un càncer anal.

El carcinoma anal és un tumor que es pot prevenir i constitueix un problema de salut pública d'importància creixent en aquests col·lectius. Es desenvolupa a partir de lesions precursores identificables i tractables, que progressen lentament al llarg de períodes prolongats abans de fer-se malignes. Això suposa, segons els experts, una "oportunitat" per a la intervenció clínica preventiva. En la població general té baixa incidència però s'ha detectat que en els pacients homosexuals i VIH positius hi ha una progressió molt més ràpida i tenen més risc de desenvolupar la malaltia.

La nova tècnica implementada al Santa Caterina permet fer un cribatge d'aquest tipus de càncer a través de l'anuscòpia d'alta resolució. La tècnica, poc invasiva i ràpida, requereix de la utilització d'un colposcopi amb llum, equipat amb una lent que magnifica les imatges i permet l'estiu de l'epiteli de transició del canal anal.

A Catalunya, es detecten cada any entre un 10 i un 23% de lesions premalignes entre aquests col·lectius. D'aquestes, s'estima que entre el 2 i el 3% podria desenvolupar un càncer anal.

L'any 2017, el Servei de Medicina Interna va atendre 260 persones amb VIH positiu, dels quals un 25% eren homosexuals, que són els pacients als quals se'ls aconsella fer el cribratge a través de la nova tècnica. La prova, que s'ha començat a implementar fa tres setmanes, ja s'ha realitzat a set pacients. A tres d'aquests malalts no se'ls ha detectat cap lesió premaligna i quatre estan pendents del resultat de la biòpsia.



Entre set i vuit nous casos de VIH cada any

El Santa Caterina tracta cada any entre set i vuit casos nous de persones amb VIH. En els darrers anys s'ha detectat un increment de malalts homosexuals. De fet, aquest perfil s'ha convertit en el més habitual tot i que també existeix un elevat nombre de persones amb contagi del VIH per via heterosexual procedents de l'Àfrica subsahariana.

Segons ha explicat el cap del Servei de Medicina Interna del centre, el doctor Albert Gómez, els pacients amb VIH constitueixen una població cada vegada més envellida, amb una mitjana de 50 anys en més d'un 30% dels pacients atesos al Santa Caterina, segons les últimes dades analitzades del conjunt de malalts tractats l'any.

La gran majoria estan ben controlats de manera que hi ha menor risc de transmissió i el tractament que se'ls aplica és senzill i amb pocs efectes secundaris. Aquesta condició ha fet perdre la por a la infecció entre el col€lectiu homosexual però els professionals alerten de l'increment de malalties de transmissió sexual com ara sífilis o la gonorrea, però sobretot la infecció pel virus del papiloma humà, precursor de les lesions que s'analitzen amb aquesta nova tècnica, i per tant, continuen aconsellant la utilització del preservatiu per evitar el contagi.

Actualment la prova per detectar la infecció per VIH es pot fer al centre d'atenció primària i a les farmàcies de forma anònima.