Un ferit greu en accident a la C-17 a l'altura de Ripoll

Un home ha resultat ferit greu aquest dissabte al migdia després que el vehicle amb què viatjava ha bolcat al punt quilomètric 89,5 de la C-17 en sentit sud, a l'altura del municipi de Ripoll. En l'accident només hi ha hagut un vehicle implicat i se n'estan investigant les causes.

L'afectat ha estat traslladat per un helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell en estat de gravetat, tot i que no es tem per la seva vida. En l'operació hi han participat quatre unitats del SEM, comptant tres ambulàncies i l'helicòpter. A causa del sinistre, es registren retencions en aquesta via, segons informa el Servei Català de Trànsit.