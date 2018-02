L'allotjament rural millor valorat de Girona

Una masia del segle XIV al bell mig del Baix Empordà i bastant propera a la Costa Brava ha estat l'escollida pels usuaris del portal de viatges Trivago com el millor allotjament rural de Girona 2017. Can Bassa, al municipi de Madremanya permet còmodes excursions en bicicleta pels seus vells camins que connecten els diferents nuclis medievals de la zona per gaudir de l'essència d'aquesta part privilegiada del nostre territori.

Aquest establiment ofereix la possibilitat d'allotjar-se en règim d'hotel o de casa rural, en que permet ajustar-se a les necessitats del client. I tant una com l'altre opció es caracteritzen per una acurada decoració que permetrà viure moments inoblidables tant a la piscina com als diferents al·licients i propostes d'entreteniment que ens ofereix.