L'Estat encara no ha decidit si inclourà el desdoblament de l'N-II fins a la Jonquera al pla extraordinari d'inversió

El Govern espanyol ha admès que encara no ha decidit si els projectes de desdoblament de l'N-II que resten pendents de Girona a la Jonquera s'inclouran al Pla Extraordinari d'Inversió en Carreteres (PIC). Es tracta d'un mecanisme de finançament d'infraestructures viàries basat en la col·laboració pública-privada que ha de comportar, en quatre anys, una inversió global de 5.000 milions d'euros per actuar sobre més de 2.000 km de carreteres a l'Estat. La intenció és licitar els primers projectes (valorats en uns 2.000 milions) durant el 2018 i 2019.

Els representants polítics gironins, amb la voluntat de desencallar la llarga reivindicació per tenir una N-II desdoblada, pressionen perquè els trams pendents, com els de l'Alt Empordà, s'incloguin al PIC. L'avantatge és que són inversions al marge dels pressupostos generals, uns comptes que any rere any destinen quantitats insuficients per transformar l'N-II.

El Pla, anunciat l'estiu passat per Mariano Rajoy, reunirà una vintena de projectes (vuit es licitarien el 2018) inclosos a la Xarxa Transeuropea de carreteres i amb accés al finançament al «pla Junquer». De moment, Foment ha posat en marxa el pla amb la licitació de l'estudi de viabilitat d'un projecte a Múrcia. També s'havia especulat que després de l'estiu sortiria a concurs les obres pendents de l'N-II entre Girona i la Jonquera, un traçat de 38 km i amb un import de 199 milions.

Davant la incertesa, el diputat del PSC al Congrés, Marc Lamuà, va preguntar per escrit al Govern si l'Estat té previst incloure al PIC els trams de l'N-II gironins. En la resposta, de data 12 de febrer, el Govern recorda que el PIC, que vol donar impuls a les infraestructures viàries, ha de permetre «completar els trams de la Xarxa de Transeuropea» pendents, «resoldre els colls d'ampolla existents a la xarxa actual de carreteres, millorar i adaptar les principals autovies existents a les exigències de la nova normativa en matèria de sinistralitat, soroll i emissions de CO2 i assegurar la conservació de tots els projectes que es facin».

Actualment, afegeix, es troben en fase d'estudi els corredors que s'integraran al PIC i, per seleccionar-los, «es buscarà que la inversió recaigui sobre aquells que permetin un millor compliment dels objectius del PIC» i, conclou l'Estat, «actualment no està decidit si els projectes de duplicació de l'N-II a la província de Girona quedaran finalment inclosos al PIC».