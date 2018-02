El Santa Caterina estrena una tècnica per detectar càncer anal en pacients amb VIH

L'hospital Santa Caterina utilitza una nova tècnica, l'anuscòpia d'alta resolució, per a la prevenció del càncer anal en pacients amb el virus de la immunodeficiència humana (VIH). El sistema permet la detecció precoç d'aquest tipus de càncer, sobretot a través de les seves lesions precursores en els pacients considerats de risc.

Aquests són, fonamentalment –i tal com va informar l'Institut d'Assistència Sanitària– homes homosexuals i, particularment, amb infecció pel virus del VIH. L'IAS va assenyalar que el càncer d'anus és una malaltia infreqüent en la població general, però presenta una incidència més elevada i progressiva en aquests grups de risc.

L'anuscòpia d'alta resolució es considera fonamental en el cribratge del càncer d'anus i les seves lesions precursores. «És una prova poc invasiva i ràpida», va afirmar la doctora Íngrid Vilaró, metgessa del Servei de Medicina Interna de l'hospital Santa Caterina. Requereix la utilització d'un colposcopi amb llum, equipat amb una lent magnificadora d'imatges que permet l'estudi de l'epiteli de transició del canal anal. Igual que a la colposcòpia cervical, en aquesta exploració s'utilitza una gasa amarada en una solució d'àcid acètic al 3% i una tinció amb lugol. La prova, que s'acaba d'implantar ara farà tres setmanes, ja s'ha realitzat a set pacients.

L'hospital Santa Caterina tracta cada any entre set i vuit casos nous de persones amb VIH. En els darrers anys s'ha detectat un increment de malalts homosexuals, essent aquests el perfil més habitual, encara que també existeix un elevat nombre de persones amb contagi del VIH per via heterosexual procedents de l'Àfrica subsahariana.