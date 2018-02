Santa Pau aplicarà mesures per millorar el trànsit pel nucli antic

L'Ajuntament de Santa Pau canviarà de lloc l'oficina de turisme ara situada a la plaça Major i la posarà a l'entrada del poble per la carretera GI-524 des d'Olot. També preveu posar cartells informadors de velocitats a la GI-524.

A més, estudia fer més aparcaments al nucli antic i posar bandes rugoses en els llocs de més excés de velocitat. L'alcalde, Josep Companys (ERC), va anunciar les previsions en el darrer ple.

L'alcalde també va apuntar la possibilitat de posar lectors de matrícules a l'entrada del nucli antic per així garantir que els vehicles que entren tenen permís. Companys va recordar que la solució ha estat aplicada, des de fa temps, a Besalú i hi ha tingut molt bons resultats.



Pacificar el nucli

Les mesures exposades, segons l'alcalde de Santa Pau, Pep Companys (ERC), tenen l'objectiu de «pacificar el trànsit pel nucli antic». Es tracta d'un problema que els ve de temps. L'origen està en el fet que a l'entrada del nucli antic hi ha un senyal de direcció prohibida. Això no obstant, el senyal marca l'excepció dels veïns i dels clients dels restaurants. En tot cas, es veu que hi ha molts conductors que no el respecten.

La revista Croscat

La cap de l'oposició, Esther Badosa (PDeCAT), va demanar que el seu grup tingui un apartat a la revista del poble, Croscat. Badosa va argumentar que en el darrer número hi havia una informació de l'Ajuntament. Va indicar que, segons el seu criteri, el seu grup, tot i que a l'oposició, hauria de tenir un petit espai.

L'alcalde, Josep Companys, li va respondre que el seu grup ho tindrà en compte.