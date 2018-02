«La idea és ser el segon aeroport de Catalunya i el primer del sud de França»

Que la política no afecti la gestió aeroportuària, ve a dir Sala, convençut que el pla de De la Serna «va de debò»

Confiava, diu, que el «regal» d'aniversari arribaria perquè la idea era clara «de feia temps»: l'aeroport de Vilobí d'Onyar ho té tot per ser el complement ideal de l'aeroport de Barcelona-El Prat, sosté. L'anunci de Foment arriba en temps d'article 155 vigent i de Govern català inexistent; ha estat rebut amb escepticisme

a la província. Que la política no afecti la gestió aeroportuària, ve a dir Sala, convençut que el pla de De la Serna «va de debò».



Els ha tocat l'Euromilions.

[Riu]. Estem molt contents amb l'anunci. Sempre hem cregut en aquest projecte. Fa temps que ens vam adonar que teníem l'oportunitat de ser un aeroport complementari de Barcelona. El suport del Ministeri garanteix el futur de Barcelona-El Prat i del sistema aeroportuari català.

Per què no li agrada que es parli de Girona com la «quarta pista» del Prat?

Conceptualment no és correcte, perquè oferim un producte aeroportuari complet.

La identitat de l'aeroport de Girona no es diluirà?

De cap manera. Les grans ciutats europees tenen ofertes aeroportuàries diversificades i Girona pot fer aquest paper amb Barcelona. No es diu mai que Lutton sigui la cinquena pista de Heathrow [Londres], ni que Ciampino sigui la quarta de Fiumicino [Roma]. La «quarta pista» ens l'hem inventada. Millorem l'oferta aeroportuària amb un producte diferent que serà beneficiós per a Girona i per a Barcelona.

Un de Girona pot pensar que això està pensat per als de Barcelona que vinguin a agafar avions a Vilobí i poca cosa més.

La zona d'influència de l'aeroport, que supera la ciutat de Girona i la província, guanya amb la nova proposta. Arribem fins al sud de França, per entendren's. La nostra idea passa per ser el segon aeroport de Catalunya i el primer del sud-est de França. Dels passatgers que rebrem, una part vindrà per l'extraordinari potencial turístic que tenim i donarem resposta a això. També hi haurà molts passatgers que voldran anar a Barcelona i ho podran fer amb un producte diferent del que ofereix el Prat. L'oferta s'enriqueix i guanya atractiu.

El punt fort serà el preu?

El preu és el columna vertebral d'un aeroport complementari. La qualitat haurà de ser diferent de la de Barcelona. Les companyies podran decidir entre les ofertes.

Aleshores Girona competirà amb Barcelona.

El verb competir no m'agrada. Serem complementaris. Som els primers a apostar per aquest model. Tindrem un dels millors sistemes aeroportuaris d'Europa. A Girona i Barcelona estem molt contents perquè tindrem un producte atractiu per a les companyies aèries.

Vista la reacció de l'Ajuntament, la Cambra o la FOEG dir que a Girona «estem contents» per l'anunci de Foment sembla exageradament optimista.

Estic convençut que els agrada i que accepten aquest posicionament. No tindria cap sentit parlar d'aquest posicionament estratègic sense tenir el seu vistiplau. Tots ells el comparteixen i això és molt important. Interessa que estiguem tots d'acord a l'hora de decidir cap on volem anar. Hem de treballar junts perquè es concreti.

Ha parlat amb l'alcaldessa?

Després de l'anunci, no; abans, sí.

Li havia explicat la idea?

Sí. Hem parlat sempre de l'oportunitat que té Girona de ser complementària de Barcelona. S'ha concretat un objectiu que tots hem tingut molt clar molt de temps. Es crearan llocs de treball, generarem més riquesa... El camí és compartit, independentment que ara hi pugui haver dubtes en determinats sectors.

Quan coneixerem la lletra petita de la proposta?

No ho sé. Ens movem a mitjà i llarg termini. El més important és tenir clar el posicionament estratègic. La nostra destinació està decidida, ara tocarà fer el pla de vol, entre tots, els propers mesos.

No hi ha mala maror entre administracions, doncs.

Insisteixo: parlaré del tema aeroportuari; no sé si la situació [política] porta a aquest tipus de resposta. Les institucions gironines comparteixen el criteri. En termes futbolístics diríem que l'important és fer el gol; qui l'ha marcat o com són segones derivades. Hem d'estar contents. Al final, aquests posicionaments són conseqüència d'una història al darrere. Tots, l'AGI [Associació per a la Promoció i Desenvolupament de les Comarques Gironines], l'Ajuntament i altres institucions, hem aportat el gra de sorra perquè es concretés el projecte.

L'aeroport enceta una segona joventut ara que fa 50 anys?

S'obren uns escenaris molt atractius que fins fa tres o quatre anys no es veien clars.

Quin ha de ser el paper de l'estació del TAV?

Ens aportarà intermodalitat i ampliarà la zona d'influència, reduirem molt els temps.

En això superarem Barcelona, on l'alta velocitat no arriba a la terminal.

Però Barcelona la té propera...

No pas a mig quilòmetre de l'aeroport, com ens diuen que sí que passarà a Girona.

L'aposta per l'estació de l'AVE és un clar compromís que això va de debò. La Generalitat era la primera que es va oferir per fer l'estació i estic convençut que comparteix l' escenari.

Barcelona (47,3) i Girona (2) reben uns 50 milions de passatgers l'any. L'anunci de Foment va en la línia que el Prat tingui capacitat per a 70 milions. N'hi van 20 de diferència. Per pocs que Girona en pesqui, d'aquests vint milions de més, l'augment de passatgers pot ser molt significatiu.

Veurem els que seran [somriu]. Ara en podem acollir 7,5. Estem preparats per créixer ja.

Però s'espera que ho faran moltíssim més.

Ja ho veurem. Quan parlem de 70 milions parlem de Barcelona. Pensem a llarg termini. Cal ser prudent a l'hora de fer previsions perquè també depenem de factors externs. Estarem preparats per a qualsevol escenari. En el moment que les coses no anaven com volíem Aena va seguir apostant per Girona. Això s'ha de dir.

L'aeroport no ha estat mai qüestionat?

Mai. Mai. Aena hi aposta perquè veia la possibilitat que el nostre futur fos el que s'està concretant ara. I les institucions de Girona també. L'AGI ha fet una aposta molt forta per l'aeroport i s'ha de valorar. Hem definit el destí però no hi hem arribat. Hem de veure quina estratègia seguim.

Quin balanç fa del 2017?

Va ser molt bon any perquè vam trencar una tendència. Hem diversificat companyies i hem tingut molt bona valoració per part de passatgers i companyies.