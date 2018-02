L'absència d'un Govern frena projectes de la Generalitat a municipis gironins

L'engranatge de l'administració ha funcionat gairebé sola en els més de tres mesos que Catalunya no té Govern. Ho expliquen alcaldes i regidors d'ajuntaments gironins en valorar com els afecta als seus municipis i ho atribueixen principalment als tècnics, que es relacionen entre ells, i als directors territorials. Són els que tiren endavant temes ja iniciats o que no depenen de cap decisió o firma política. Amb tot, hi havia projectes que s'havien promès, acordat, pactat o en alguns casos pressupostat amb la Generalitat que han quedat aturats o frenats perquè no hi ha un Govern, tampoc en funcions (l'aplicació de l'article 155 va destituir tot l'exeuctiu, alts càrrecs o delegats territorials) i l'Estat ara ha de validar les decisions, que molts cops s'alenteixen o retarden.



L'accés al cementiri de l'Escala, aturat



Els ajuntaments «som els que ara estem tirant endavant i els que fan política en majúscula» i la «resta s'ha aturat», va sentenciar.



Un acord amb patrimoni de l'herència anlló, frenat a sant feliu



La rotonda de la c-26 a ripoll, pendent de licitar



Però no tot són projectes acordats sinó que hi ha situacions extraordinàries que sorgeixen. Per exemple, han demanat a Carreteres millores al carrer Progrés cap a Camprodon. Ara fa de travessera urbana (a l'espera de la variant) i «suporta molt trànsit i l'asfalt està deteriorat». «Hem demanat a la Generalitat que ens ajudi, però diuen que estan intervinguts i ningú pren decisions», va afegir.

Dense aportació de la Generalitat a la sopa



També amb subvencions europees hi ha resolucions que no han sortit i desconeixen si es faran o no i són diners que podrien finançar projectes. «Com més temps passa hi ha decisions que s'han de prendre en l'àmbit polític», insistia.



Millores al camp de futbol d'Olot i l'hospital



Corominas també va destacar «l'excel·lent voluntat dels directors territorials, però arriba un moment que diuen que no tenen capacitat per decidir certes coses, fins i tot que estaven emparaulades, perquè falta l'ordre, la firma».



Sense notícia dels jutjats o l'escola d'educació especial a Santa Coloma

Els projectes iniciats no s'han aturat a figueres



Amb tot, sí que admetien que algunes entitats que depenen de subvencions han comentat que pateixen retards a l'hora de rebre-les però, en l'àmbit d'ajuntament, «de moment no es nota» per la inèrcia de «l'engranatge». Però avisen que en dos o tres mesos, si no hi ha govern i «quan la sinergia per la inèrcia i treball amb delegats i tècnics no doni per més i es requereixin decisions polítiques», l'ajuntament es podria veure afectat.