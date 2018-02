Set grups de refugiats sirians, rebutjats per França a la frontera el 2017

A les comarques de Girona aquests últims dies s'ha tornat a posar sobre la taula el tema de la immigració il·legal. I és que ha guanyat protagonisme arran de l'arribada de diversos camions amb estrangers en situació irregular procedents d'Itàlia.

Des de la Policia Nacional, que és el cos amb competències sobre estrangeria, es veuen els fets amb preocupació. Tot i que el comissari ha explicat aquesta setmana que tenen la seguretat que aquests grups d'immigrants arriben enganyats a Espanya i que el seu destí final no era aquí sinó que havien d'anar a França.

El que passa és que els posen dins de remolcs de camions i els seus xofers, segons s'ha investigat, no tenen ni idea que són a dins del vehicle. I, per tant, acaben essent descoberts en l'última parada o quan el xofer sent soroll.

Després, tal com marca el conveni entre França i Espanya, són retornats cap al país gal, ja que gràcies a les declaracions dels xofers es pot acreditar que provenen d'allà i se'n fa una reemissió. Aquestes arribades de camions estan essent investigades per França i Itàlia. De moment, ja són almenys quatre els tràilers amb polissons a dins que han arribat a terres gironines.

Aquest tipus de transport d'immigrants es considera excepcional a les comarques de Girona i, fent un repàs a l'any passat, el Comissari Coordinador de Fronteres Terrestres de la Policia Nacional a Girona, Luis César Suanzes, explica quines són les vies d'entrada i de sortida d'immigrants a Girona.

Les més habituals són per carretera o per tren. I principalment a través de la Jonquera i Portbou. Una mostra que Espanya és més un espai de sortida d'immigrants que d'entrada és el nombre de reemissions fetes des d'aquí, unes 600. Mentre que els francesos retornen cap a Espanya 2.260 persones que havien travessat la frontera des d'aquí al país gal.

Aquest increment també es deu al fet que França, des dels atemptats de París, té suspès el tractat Schengen i això genera que puguin fer, explica el Comissari, el que s'anomena «refús en frontera». Representa que si els gals troben algú que acaba de creuar la frontera de forma il·legal –per exemple, en un autocar que han aturat al Voló–, immediatament, no fan una reemissió sinó que «els baixen de l'autocar, ens avisen i després els portem cap al Pertús i ens en fem càrrec».

Aquest tipus de tràmit és el que s'ha donat amb algunes famílies sirianes. Aquestes es troben a Espanya amb un permís d'acollida. Però en canvi, diu Suanzes, es tracta d'un document que «no els serveix per a França». El destí real, però, d'aquestes famílies és «Alemanya perquè tradicionalment és un país on hi tenen lligams», ressalta. L'any passat va succeir això amb set grups a la Jonquera. França va fer un refús en frontera i llavors es va aplicar un protocol de tipus humanitari. El Comissari afegeix que normalment són famílies de sis a set persones i el que volen «és una vida millor, però els hem d'explicar que no poden entrar a França i que han de retornar a on vivien».

En tren per Portbou

Un altre sistema és el que utilitzen grups de menors: pujar en el tren regional que va de Barcelona a Portbou per travessar la frontera. El que ha detectat la Policia Nacional «són menors d'edat que procedeixen de centres d'acollida de Barcelona i que agafen el tren regional sense bitllet».

Fins i tot, com que la Policia Nacional té la seva seu a l'estació, han arribat a trobar «joves que passen pel túnel a peu». Durant l'any passat van interceptar 24 menors a l'estació de Portbou que havien anat a peu o usat el tren. Quan això succeeix, els policies el que fan és fer el tràmit policial corresponent i després deixar-los a disposició de la Fiscalia, que sol reingressar-los en un centre d'acollida.

Entre els altres mètodes utilitzats per estrangers irregulars hi ha els autocars, com ha passat amb les famílies sirianes, però també hi ha alguna persona més atrevida que prova d'anar amb el Tren d'Alta Velocitat (TAV).

Aquests combois, però, com diu el comissari del CNP, «són transports cars i, a més, es fan controls de documentació quan pugen a Espanya i, si arriben a França, quan es creua la frontera se'n troben un altre i es detecta que circulen il·legalment». El responsable de Fronteres de la Policia Nacional diu que són pocs casos però se n'ha arribat a interceptar algun durant els cap de setmana en algun tren d'alta velocitat que uneix la ciutat de Barcelona amb la de París.

Passadors

Finalment cal destacar una altra tipologia: la utilització dels anomenats «passadors». Es tracta d'aquelles persones que per exemple agafen una furgoneta i, a canvi de 25 o 30 euros, ajuden a passar la frontera a diverses persones en situació irregular.

Aquest tipus d'afavoriment a la immigració il·legal és difícil de demostrar, explica el Comissari de Fronteres. Bàsicament, perquè «potser els detectem però després no hi ha maneres que declarin i expliquin que han pagat», diu.

Durant l'any passat se'n van detectar sis, però només a dos se'ls van poder instruir diligències i acusar els passadors.

Aquestes són les principals vies d'entrada de la immigració a les comarques de Girona però Suanzes destaca que, a Espanya, majoritàriament els estrangers en situació irregular entren pel sud i que, pel nord, són pocs en comparació.