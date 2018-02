El Càmping Begur, el primer d'Europa que rep el certificat Biosphere Responsible

El Càmping Begur s'ha convertit en el primer càmping europeu que rep el certificat Biosphere Responsible Tourism. El certificat evidencia el compromís amb la conservació i millora del patrimoni cultural, el desenvolupament econòmic i social de la destinació, la conservació ambiental i la satisfacció dels clients.

El Càmping Begur, refundat pel seu actual propietari l'any 2000, compta amb 330 unitats d'acampada. Ofereix múltiples serveis: piscina, restaurant – snack bar, supermercat, sanitaris, rentadores i assecadores, barbacoes i estació de recàrrega de vehicles elèctrics, entre d'altres.

El titular del càmping, Joan Carbó, informa que va decidir optar a aquesta important certificació per tres motius: «en primer lloc, el ferm compromís que mantenen amb la preservació del medi ambient, fet que ha propiciat la posada en funcionament d'un pla de gestió de residus personalitzat; en segon lloc, uns serveis concebuts de tal manera que es preserva al màxim l'orografia i la flora originals, conservant els 3.548 arbres existents i plantant-ne de nous. Finalment, «acreditar aquest compromís davant el client campista, un client sensible amb la preservació del medi, a qui li agrada la naturalesa i que fuig de l'espai reduït, buscant per a les seves vacances un entorn que l'alliberi».



Què suposa el certificat

El Biosphere Responsible Tourism és la marca que distingeix les empreses certificades conforme compleixen amb els requisits del Sistema de Turisme Responsable, que atorga l'Institut de Turisme Responsable (ITR). L'ITR és una organització independent i el seu objectiu és la implementació d'accions i programes de desenvolupament sostenible a la indústria turística. És per aquest motiu que l'ITR reconeix, a través de Biosphere, la competitivitat del sector turístic.

A Girona també disposen d'aquest certificat el municipi de Tossa de Mar, el Festival de Cap Roig, l'hotel Ciutat de Girona i les Vies Braves.