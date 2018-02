"Sóc de la Costa Brava, la conec i l'he viscuda. L'hem de dur molt lluny"

L´Opel gairebé solitari de l´aparcament reservat al personal d´Aena de l´aeroport de Girona confirma que l´Aniol Resclosa, premi Carles Rahola de Comunicació Local 2018, per cert, ja hi és. «Vine cap a la terminal, que estem fent les fotos», comenta l´atent assessor de premsa d´Aena. Dos minuts de caminadeta per confirmar que a dins de l´edifici de passatgers l´entrevistat, Lluís Sala, se sotmet a l´objectiu de la càmera. S´ho pren amb paciència i no perd el somriure tot i la pluja d´indicacions que rep del metòdic fotoperiodista –«miri aquí; aixequi el cap, creui els braços».

Clic, clic, clic i clic.

– Ja estem?

– No.

– On vols anar, ara?

Cap als mostradors de facturació s´ha dit. Entre fotografia i fotografia, en un matí tranquil a la terminal, Sala explica que gaudeix de la feina. «M´ho passo bé», apunta.

– Voleu anar a la zona d´embarcament? Heu vist com ha canviat?

Tots, director, assessor de comunicació, fotògraf i entrevistador, cap al control de seguretat. Jaquetes fora, butxaques buides, bosses a la safata i tot cap a l´escàner.

– Aquí tothom passa el control, tothom –diu Sala.

I cap a dalt. El director parla amb sentiment de l´aeroport, del qual destaca la «facilitat d´operació». «Aquí –prossegueix– una escala es pot fer en 30-35 minuts i això vol dir que una companyia pot fer una rotació més diària. Si pensem en un avió, és important. Si pensem en molts avions, més. I si pensem en tots els dies de l´any, imagini´s què representa».

– I tant parlar de Barcelona acabarà matant la marca Girona-Costa Brava?

– Si és per mi, no. Soc de la Costa Brava [de Lloret de Mar], la conec, l´he viscuda i té un atractiu molt important. És una marca que l´hem de dur molt lluny.

Al despatx, abans de començar l´entrevista, acabada la sessió fotogràfica, Sala es treu l´americana, per «comoditat». Ja està a punt per al combat. Parteix com a favorit: és una «roca» per al periodista.