L'oferta turística de la Costa Brava es promociona en cinc ciutats alemanyes davant de tres-cents agents de viatge. Del 28 de gener al 2 de febrer, l'oferta turística de la Costa Brava es va promocionar a les ciutats alemanyes de Leipzig, Bremen, Münster, Coblença i Ulm davant de tres-cents agents de viatges de diverses agències minoristes.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha participat en l'acció promocional organitzada pel tercer operador turístic més gran d'Alemanya, FTI Touristik, amb l'objectiu d'oferir informació concreta als agents de viatge venedors de destinacions de vacances, i més especialment de les cinc destinacions gironines –Lloret de Mar, Platja d'Aro, Tossa de Mar, Roses i Caldes de Malavella– i 35 establiments hotelers, que apareixen en el catàleg d'estiu del 2018 Spanien und Portugal.

La promoció es va dur a terme a través d'un cicle de presentacions i tallers ( workshops) a cadascuna de les ciutats alemanyes participants en el roadshow de FTI Touristik, en què s'han atès professionals de les agències de viatge de les ciutats visitades. Els agents de viatge alemanys són bons coneixedors de la Costa Brava com a destinació de vacances i es van mostrar interessats a rebre informació sobre productes complementaris relacionats amb activitats a la natura, activitats culturals i enològiques i gastronòmiques.

Més enllà del turisme tradicional que s'apropa a l'oci que prové de la platja i la festa.



Tercer mercat en importància

El mercat emissor alemany se situa com el tercer en importància tant per a Catalunya com per a la Costa Brava, i de cara al 2018 es preveu que segueixi la seva tendència d'evolució a l'alça. El turista alemany mostra predisposició a fer vacances curtes i en diversos períodes de l'any.

Durant el 2018 es preveu que aquesta darrera opció creixi, ja que són viatgers experimentats, més exigents i que cerquen nous productes turístics per satisfer les seves necessitats.