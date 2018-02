El debat sobre la prostitució a la Jonquera traspassa fronteres

«El Dorado» del sexe. Davant de l'enduriment de la legislació francesa sobre la prostitució, el municipi alt-empordanès de la Jonquera veu com cada dia un gran nombre de dones exerceixen aquesta feina a les carreteres del municipi i als clubs que hi ha a la localitat. Des de l'ajuntament busquen aplicar una legislativa més dura per tal de poder fer front a un problema que degrada i malmet considerablement la seva imatge.

rostitutes, alcohol i clubs. Tres elements amb els que la localitat de la Jonquera s'ha vist obligada a conviure i les quals mai han posat les coses fàcils al petit municipi de 3.200 habitants ubicat a la frontera dins de la comarca de l'Alt Empordà. Una problemàtica que s'ha donat a conèixer també a diferents països europeus, com és el cas de França o Alemanya, ara a través d'un documental publicat aquest passat 2017 per la web de la prestigiosa cadena ARTE.

Amb l'enduriment de la legislació francesa sobre la prostitució, un gran nombre de persones es traslladen fins al municipi gironí. Un lloc on es poden trobar dones exercint la prostitució a les carreteres i on actualment resta obert el club més gran de tot Europa. No és d'estranyar, doncs, que en el marc del documental s'arribi a definir la Jonquera com «El Dorado» del sexe.

Així, durant gairebé mitja hora, la producció audiovisual desgrana progressivament la problemàtica analitzant el context del poble i donant veu a un gran nombre de testimonis. Des del propietari del club Paradise, a les prostitutes i, fins i tot, als clients que acudeixen habitualment o bé per primera vegada buscant aquests serveis.



L'eterna lluita institucional

«La prostitució em preocupa molt, potser perquè soc una dona». Una de les protagonistes del documental i a la qual se li dona veu en diverses ocasions és l'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez. La representant política del municipi explica com viuen des de dins la situació i les dificultats amb les quals es troben. «Tot i tenir un gran potencial cultural, unes bones infraestructures esportives i una important oferta comercial, la primera imatge que es veu és la de les prostitutes a la carretera» lamenta l'alcaldessa, assegurant que «des del consistori lluiten en tot moment per canviar la imatge perquè la gent que vingui a la Jonquera no s'emporti aquesta impressió».

Tot i l'eterna batalla de l'ajuntament, també relata que tot plegat no és tan senzill i que fa falta el suport d'altres actors, «ja que en nombroses ocasions l'estat espanyol no avança prou en la matèria». La producció no escapa de la política i, precisament, Martínez sosté que la seva solució passa perquè Catalunya es convertís en un estat independent, en el qual hi podria haver «una legislació pròpia», conclou.



El club més gran d'Europa

El famós Paradise, el club de prostitució més gran de tot Europa, està ubicat a la Jonquera. Durant els set anys que porta en actiu, més de 6.500 dones han treballat entre les seves parets. Actualment, amb una mitjana de 140 treballades, a l'estiu poden arribar a una xifra de 250 i prop d'un centenar durant les temporades hivernals. La majoria d'aquestes provenen dels països de l'est.

Pel que fa al perfil dels clients, els espanyols no són massa freqüents i la majoria de clients venen de la part francesa, prop d'un 90%. Així ho explica al documental el propietari del club, el qual assegura que «no obliga a ningú a treballar aquí» i que «la gent que ve ho fa perquè busca noves experiències». L'home també sosté que el Paradise fa bé la seva feina i que el servei és l'adequat.

L'opinió d'una de les noies que exerceix de prostituta a la localitat és força similar, quan, preguntada per la situació, assegura que «hi ha països on és molt pitjor» i que a Espanya se sent «protegida».



La culpa, dels francesos

Prop d'uns 8.000 camions travessen el municipi cada dia i alguns d'ells fan nit a les més de 3.000 places d'aparcament gratuïtes que hi ha habilitades. Paral·lelament, la gran oferta comercial atrau milers de clients per jornada i això fa que, tot i tenir una discreta població, la situació real és que la Jonquera veu passar molta més gent de la que es pot comptabilitzar a partir del cens. Aquest moviment generat per la condició de municipi fronterer fa que els veïns de la zona tinguin la percepció que «són els francesos els que donen vida a la prostitució» i que si no fos per ells, no n'hi hauria tanta.

Així ho confirmen les fonts entrevistades per la producció, les quals asseguren que no veuen una solució factible al problema i es miren aquesta degradació des del pessimisme. De fet, el mateix documental acaba amb una pregunta retòrica amb una resposta a l'aire: «què passaria amb la prostitució si es veta a les dues parts de la frontera?».