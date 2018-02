La situació de la Jonquera ha despertat l'interés d'altres països europeus, com poden ser França o Alemanya. En el cas del primer, un dels motius és la proximitat geogràfica de la frontera i el fet que molts ciutadans del país es desplacin per diversos motius fins al municipi català. Pel que fa a Alemanya, la peculiaritat de la ciutat ha portat al canal a produir una de les versions del documental en aquest idioma, pensada doncs, també, per a aquest públic.