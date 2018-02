Un equip d'investigadors gironins acaba de presentar un estudi pioner a l'Estat sobre la leucèmia limfàtica crònica amb dades de la incidència d'aquesta malaltia a la demarcació durant els darrers setze anys. La recerca, en què han participat l'Institut Català d'Oncologia (ICO) Girona, el Registre del Càncer de Girona, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi); el Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS) de la Universitat de Girona, i el CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP), analitza les dades del Registre del Càncer de Girona recollides entre el 1998 i el 2013 a través del Servei d'Hematologia de l'ICO a Girona.

L'estudi aporta, per primera vegada, dades acurades d'aquesta malaltia de la sang en una zona de l'Estat espanyol i proposa eines per optimitzar-ne l'enregistrament a la resta de registres del càncer, ja que aquest tipus d'informació sobre la incidència d'una malaltia és vital per planificar i avaluar les accions de control i distribuir els recursos sanitaris.

I és que, un cop analitzats els resultats s'han presentat dos problemes principals a l'hora de valorar-los: l'infraregistre i els canvis en els criteris diagnòstics dels darrers anys, ja que es tracta d'una malaltia indolent amb un gran nombre de pacients ambulatoris, fet que en dificulta el registre pels canals tradicionals. Aquest és un problema habitual en la majoria de registres mundials.

Gràcies a la col·laboració entre el Registre del Càncer i el Servei d'Hematologia de l'ICO, s'han pogut recuperar casos de leucèmia limfàtica crònica que no constaven al Registre, una eina clau per a l'estudi de les malalties oncològiques perquè en permet seguir l'evolució al llarg del temps. El treball ha permès detectar un infraregistre del 18% per a aquesta malaltia. En tots els casos, la incidència després dels canvis de diagnòstic, de 2009 a 2013 a la demarcació de Girona, és de 5,5 casos anuals cada 100.000 habitants.

El registre del càncer

Els registres del càncer proporcionen anualment les dades d'incidència dels tumors. Els procediments habituals, però, no permeten detectar amb exhaustivitat aquells càncers que es poden diagnosticar a través de tècniques no invasives o que no reben tractament hospitalari. Un clar exemple n'és aquest tipus de leucèmia, que es pot detectar a través d'una anàlisi de sang perifèrica i que, en molts casos, sol aparèixer de forma indolent sense requerir tractament durant anys.

Paral·lelament, el 2008 hi va haver canvi en el criteri diagnòstic d'aquesta malaltia, cosa que va fer que casos que abans es consideraven com a leucèmia limfàtica crònica passessin a classificar-se com a limfocitosi B monoclonal (LBM).