Augmenta el nivell d'alerta per la neu a comarques gironines

Les últimes previsions meteorològiques indiquen que avui al vespre arribarà un front de fred i neu, que es pot allargar fins al dimecres. El canvi de temps hauria d'arribar en forma de pluges, però ràpidament es transformarà en neu que pot caure també en algunes cotes litorals. El front també provocarà una baixada important de les temperatures, sobretot de cara a dimarts.

El front arribarà al llarg del dia d'avui a Catalunya i cap a la tarda ja es podran veure les primeres pluges. Cap a la tarda, aquestes precipitacions febles es poden transformar en neu a les cotes de 600 metres. No obstant això, els mapes també mostren que la neu pot anar baixant al final del dia, situant-se als 200 metres o a nivell de mar en alguns indrets. Meteocat ha activat el preavís de neu a totes les comarques gironines, excepte l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany. També hi ha l'avís per l'estat de la mar, ja que sembla que hi haurà maregassa a la zona del cap de Creus i el cap de Begur.

Durant la nit de dilluns a dimarts, els mapes ensenyen que el front provocarà una baixada important de les temperatures: a primera hora la fred serà més intensa al nord de Catalunya. A les comarques gironines, les mínimes estarien entre -10 i -2 graus, mentre que les màximes no superarien els 8 graus. A part de l'avís de fred també es mantindria el de neu del dia anterior, encara que és possible que la cota pugi cap a uns 500 metres durant el migdia. Aquestes nevades podrien deixar més de 10 centímetres. Tot i així, hi podria haver puntualment nevades a cotes més baixes tal com pot passar avui. També és possible que durant el dia apareguin diverses precipitacions.

El dimecres sembla que serà el punt àlgid del front a causa del xoc que hi haurà de masses d'aire. Això podrà provocar l'augment de les precipitacions, encara que la fred es mantindrà i la cota de neu anirà pujant. A la zona de Girona, les baixes temperatures podrien fer que la cota de neu comencés el dia a 200 metres fins a arribar als 600 metres.

El dijous hauria de seguir una dinàmica semblant: pluges i les cotes de neu que continuen pujant fins a superar els 1.000 metres. Pel que fa a la fred, sembla que la temperatura començarà a recuperar-se. A partir d'aquí, el front ja aniria desapareixent, encara que pot deixar algunes de les seves característiques fins a finals de setmana.

Els mapes, doncs, mostren un inici de setmana complicat, on seran protagonistes la fred, la neu i les pluges. Malgrat totes aquestes previsions, els experts també afirmen que cal estar molt pendent dels mapes per veure com evoluciona el front. És per això que es recomana seguir les informacions de les fonts oficials.