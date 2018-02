La neu arriba a Girona

Ripoll també s'enfarina

19:51 | La neu arriba al centre de Girona

19:28 | La neu fa acte de presència a la ciutat de Girona

18:59 Importants precipitacions en forma de neu al Gironès

Així nevava al terme municipal de Canet d'Adri (el Gironès). La neu ha agafat entre els 250 i els 300 metres de cota. #meteocat pic.twitter.com/GEVjvG81FQ — Meteocat (@meteocat) February 26, 2018

Activat el pla de protecció civil per nevades. Es comença a repartir sal i netejar neu a vies principals #Olot pic.twitter.com/9OrkLH14Vy — Ajuntament d'Olot (@Olotuit) February 26, 2018

La ciutat viu precipitacions intenses a primeres hores de la nit que deixen gruixos de fins a 5 cm al centre de la ciutat.Diversos usuaris de twitter enregistren les primeres volves al centre de Girona.Els primers flocs apareixen al barri de Montjuïc i també ho han fet a Llagostera i Banyoles, entre altres indrets.El Meteocat ha difós unes imatges on es pot veure com la cota de neu ja ha baixat fins a la cota 250-300 metres.La nevada ja ha arribat a les comarques gironines i ha començat a tenyir de blanc nombrosos municipis. De moment, segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la comarca més afectada és la Garrotxa on, per exemple, poc després de les cinc de la tarda ja hi havia 2 centímetres de neu acumulada a la Vall de Bianya.La neu ha caigut a Olot, la Vall d'en Bas, Olot i Santa Pau, així com a la capital del Ripollès i en altres municipis com Sant Pau de Segúries. La carretera i els camps de la Vall d'en Bas estan blancs i aconsellen circular amb precaució per les carreteres, on les màquines llevaneus ja fa estona que llencen sal.A Olot, la neu comença a agafar a les zones verdes i als cotxes. La nevada ha omplert de paraigües la sortida de les escoles, ha cobert els vehicles aparcats i ha emblanquinat les zones verdes. És una neu fina que cau amb molta densitat. De moment, no agafa als carrers i es pot trepitjar bé.També a Ripoll la neu agafaEn general, a les comarques gironines la cota de neu ronda els 200 metres i això fa que s'hagin vist precipitacions d'aigua-neu en zones de l'Alt Empordà, del Gironès i la Selva.Mentrestant, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha alertat de la presència de neu i gel en diverses carreteres gironines, demanant extremar les precaucions, per exemple a la C-25 a Santa Coloma de Farners, la C-37 a la Vall d'en Bas o la C-63 a Sant Feliu de Pallerols. Trànsit ha recomanat als que es vegin obligats a agafar el vehicle que tinguin ple el dipòsit de benzina del cotxe, portar cadenes i comprovar que els conductors saben com posar-les.La previsió és que amb el pas de les hores el front es desplaci i comenci a afectar les comarques catalanes de l'interior. Amb tot, demà a la demarcació de Girona es produirà una treva però s'espera una nova jornada de neu, més intensa, des de la tarda de demà a dimecres al matí, quan podria nevar a qualsevol punt. Mentrestant, Protecció Civil ha activat al migdia l'alerta del pla Neucat davant l'episodi de nevades que s'ha iniciat, així com diferents municipis han activat els seus plans d'emergència municipals. Segons ha indicat Protecció Civil, 250 màquines llevaneus amb diverses tones de sal estan repartides arreu del país a punt per actuar. De fet, des de la passada nit s'està repartint sal a diverses vies.