Una quinzena d'estudiants d'Olot són atesos al servei d'urgències per una gastroenteritis

Una quinzena d'alumnes d'un institut d'Olot van veure's afectats per un brot de gastroenteritis entre la nit del divendres i el matí de dissabte passat, quan tornaven de la seva estada a l'estació d'esquí de La Masella. Tal i com va avançar Ràdio Olot i va ratificar ahir l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, catorze alumnes olotins van haver de ser atesos pel servei d'urgències d'aquest hospital per símptomes típics de gastroenteritis. Els afectats van començar a trobar-se malament al mateix autocar amb vòmits, dolors abdominals, diarrea i febre en algun cas. No es descarta, però, que hi hagués més afectats que no haguessin requerit atenció mèdica, donat que el grup escolar era de cinquanta persones.

L'Hospital d'Olot va confirmar que cap cas va requerir ingrés hospitalari, i sobre la seva possible relació amb el brot de gastroenteritis que ja ha afectat 288 persones a la Cerdanya, esperaran a rebre la informació que avui donarà el Departament de Salut per tal de determinar si les causes que han provocat les intoxicacions són les mateixes en tots els casos. Si es confirmés la relació del brot de gastroenteritis amb aquest cas de l'institut d' Olot, el total d'afectats s'enfilaria fins als 302.



Més afectats

Dels 288 afectats pel brot de gastroenteritis aguda de la Cerdanya iniciat dimecres passat, 279 són menors d'edat (d'entre 8 i 14 anys) i 9 són professors de 7 escoles de Catalunya (dues del Gironès i cinc del Barcelonès). Un grup d'escolars francesos també ha patit el brot, però cap cas ha requerit ingrés hospitalari.