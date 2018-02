Sis de cada deu menors de 30 anys atesos a Salt són addictes a les apostes en línia

Sis de cada deu joves d'entre 19 i 30 anys atesos a la unitat de ludopaties de l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) durant el 2017 són addictes a les apostes i a la ruleta en línia. La cap de la unitat, la psicòloga clínica Mercè Soms, adverteix que la facilitat d'accés, sumada a la possibilitat de contractar microcrèdits de forma ràpida a través d'internet, han desbancat les escurabutxaques com la principal addicció entre la població jove.

Soms també alerta que els especialistes veuen com una «bomba» la irrupció de les escurabutxaques a internet, un fet que ja s'està produint. En total, durant l'any passat, la unitat ha atès 84 pacients nous. El perfil predominant són homes, de 37 anys de mitjana i que treballen. També han atès nou menors, tots ells addictes als videojocs. La dinàmica ha canviat molt. Les màquines escurabutxaques estan quedant en un segon pla, davant de les apostes esportives i els jocs de Casino més típics -ruleta o pòquer- per internet.

Si fa uns anys la majoria dels pacients atesos a la unitat de ludopaties de Salt eren addictes a les escurabutxaques, la tendència comença a invertir-se, sobretot en la població més jove. Les dades de la memòria del 2017 revelen que el 36% dels joves d'entre 19 i 30 anys són addictes a les apostes a través d'internet i, afegint-hi els que juguen a la ruleta en línia, la xifra s'enfila fins al 63,6%.

Soms explica que aquests joves que aposten per internet ho fan en esports. A diferència d'altres jocs habituals, aquest tipus d'apostes tenen també un component «social» perquè molts dels pacients han començat a jugar en grup.

«A vegades tenim un jove que ens arriba per problemes amb les apostes i poc temps després també ve algun amic seu», ha explicat.

Sovint, les addiccions al joc es destapen quan apareixen deutes econòmics en el nucli familiar. En el cas de les noves tecnologies, els pacients acostumen a recórrer a microcrèdits que poden contractar de forma immediata a través d'internet. «Potser són crèdits petits, de 500 euros, que pensen que podran tornar quan cobrin la nòmina, però al final s'acumulen i no poden», ha detallat.

Les escurabutxaques sempre han estat la principal causa de ludopatia a les comarques gironines però la xifra s'ha reduït. En anteriors memòries la xifra s'enfilava fins a més de 80% però la del 2017 se situa en el 52% en el global dels pacients atesos.

El perfil majoritari són homes (85,5%), de 37 anys de mitjana i que treballen (el 52%). La majoria de pacients arriben derivats dels centres d'atenció primària (CAP), tot i que durant el 2017 hi ha hagut un ascens dels que es visiten per primer cop per iniciativa pròpia.



Menors i videojocs

Al llarg del 2017 la unitat ha atès nou menors d'edat, tots ells amb problemes d'addicció als videojocs. «Es descobreix quan deixen de banda les seves obligacions, com ara estudiar, i tenen un to molt agressiu quan els castiguen sense la videoconsola o l'ordinador», detalla Soms. Són menors d'edat a partir de 12 anys.

El tractament psicològic inclou, també, fer treball en grup amb la seva família i se sol allargar prop d'un any. «Sempre hem de superar problemes de desconfiança perquè durant molt temps han estat enganyant a casa», explica Soms.