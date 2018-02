Torroella de Montgrí celebra la festa de Sant Antoni Abat amb una cercavila

La celebració que es va fer ahir de Sant Antoni Abat a Torroella de Montgrí va incloure una cercavila, un espectacle i la tradicional benedicció dels animals.

Per sisè any consecutiu, la festa del patró dels animals va començar amb una cercavila, en la qual van desfilar diversos cavalls i car­ruatges. L´acte va ser presentat per Joan Puig i va començar a l´esplanada de l´Espai Ter. En aquest punt de trobada també va ser el lloc on es va fer l´espectacle de Cowgirls del Montgrí. L´actuació va anar a càrrec del Club Gimnàstic Montgrí. Seguidament es va fer la cercavila, on els diversos cavalls i carruatges van realitzar tres voltes per diversos indrets coneguts del centre de la vila. L´acte va ­acabar en el mateix Espai Ter, on es va fer la benedicció dels mateixos cavalls i carruatges que hi havien participat. Després d´això va ser el torn de beneir els animals petits, ja que Sant Antoni Abat és el patró de tots els animals traginers, però també dels que són domèstics.