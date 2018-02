La UdG participa en una recerca per millorar la conversió de CO2 industrial

Investigadors de la Universitat de Girona participen en una recerca internacional que té com a objectiu transformar CO2 d'origen industrial en productes químics comerciables, amb processos més sostenibles i econòmics que els actuals. El projecte, que ha començat aquest gener i s'allargarà quatre anys, té un pressupost de set milions d'euros i compta amb la participació d'entitats, científics i empreses d'Espanya, Bèlgica –d'on és l'institut responsable de coordinar-lo–, França, Alemanya, Polònia, Suècia, Països Baixos, Itàlia i Estats Units.

La UdG hi està representada amb dos grups de recerca, el Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) i el Grup Molecular d'Ecologia Microbiana (geMM), encarregats, sobretot, de liderar el treball dedicat a desenvolupar processos de conversió del CO2 d'alta productivitat.

Tot plegat s'emmarca en un projecte europeu Horizon 2020 anomenat BioRECO2VER, en referència al propòsit d'aconseguir processos biotecnològics alternatius als actuals a l'hora de transformar el diòxid de carboni, provinent d'emissions industrials, en productes químics amb valor comercial. Si es tanca amb èxit, la recerca haurà servit per abaratir costos i superar les barreres tècniques que ara afecten aquest tipus de processos que treballen amb el diòxid de carboni com a matèria primera.



Del laboratori a les indústries

En concret, i tal com ha especificat la UdG, el BioRECO2VER vol demostrar la viabilitat d'un sistema alternatiu per aconseguir dos productes químics especialment valuosos des del punt de vista comercial: l'isobutè i el lactat. Per arribar a aquí, des de la Universitat han informat que els científics investigaran qüestions com els procesos enzimàtics híbrids per capturar CO2 de fonts industrials i han apuntat que «el desenvolupament i l'optimització del bioprocés es produirà tant amb sistemes fermentatius com bioelectroquímics».

Després que els investigadors facin les comprovacions pertinents al laboratori, els processos que es consideri que tenen més possibilitat d'èxit es posaran a prova en una indústria; és a dir, en un entorn real.

Al costat dels dos grups de recerca de la Universitat de Girona, els altres socis de l'Estat que també estan implicats en el projecte són l'entitat Idener-Optimización Orientada a la Sostenibilidad, de Sevilla, i la multinacional Grupo Cementos Portland Valderrivas.