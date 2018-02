Absolen dos veïns de Quart acusats de tràfic de drogues

El Jutjat Penal número 2 de Girona ha absolt a dos veïns de Quart acusats d'un delicte contra la salut pública. El ministeri fiscal els demanava una pena de dos anys de presó a cadascun i una multa de 4.200 euros, a més de les costes processals. Per altra banda, la seva defensa - exercida per l'advocat Sergio Noguero - en demanava l'absolució al considerar que no existia cap tipus d'infracció arran de la seva conducta.

Els fets es remunten a l'any 2015, quan els agents dels Mossos d'Esquadra els van aturar mentre anaven en cotxe per la carretera de Sant Feliu, a la localitat de Quart. Els homes portaven una substància en remull que va resultar ser marihuana, juntament amb unes safates de plàstic apilonades al costat.

La jutgessa considera que «no ha quedat acreditat» que la substància estigués pensada per ser distribuïda posteriorment i que tampoc es va trobar «cap tipus d'objecte relacionat amb la venda de substàncies estupefaents» com podrien ser balances, molinets o altres utensilis. Per tot això els absol d'una sentència condemnatòria i no els obliga a pagar costes.