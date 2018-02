Una alumna dels Maristes guanya la fase gironina de la novena Olimpíada de Geologia

Una alumna de l'escola Maristes, Ariadna Rosas, ha guanyat la fase territorial de la novena Olimpíada de Geologia, que es va celebrar divendres a la Facultat de Ciències de la UdG. Els quatre primers classificats representaran Girona en la fase estatal de la competició, que es disputarà el 17 de març a Segòvia. La delegació gironina la completaran una altra estudiant dels Maristes, Laia Trasserra –que va quedar segona–, i dues alumnes de l'institut Jaume Vicens Vives, Neus Garcia i Ioana Serra –3a i 4a, respectivament.

Els guanyadors de la prova estatal es classificaran per a la internacional, que està programada per a l'agost a Tailàndia.

En la fase gironina hi han participat 142 estudiants de Batxillerat provinents de 17 centres educatius: els instituts Alexandre Deulofeu, Ramon Muntaner i Cendrassos, de Figueres; Montsoriu, d'Arbúcies; Ramon Coll i Rodés, de Lloret de Mar; Montilivi, Santiago Sobrequés, Maristes, Santa Eugènia, Jaume Vicens Vives i Narcís Xifra, de Girona; Frederic Martí Carreras, de Palafrugell; Vescomtat de Cabrera, d'Hostalric; i els institut de la Bisbal d'Empordà, de Santa Coloma de Farners, de Celrà i de Cassà de la Selva.

Els estudiants van realitzar una prova teòrica amb preguntes específiques de Ciències de la Terra i una altra de pràctica que requeria interpretar un tall geològic, així com també identificar minerals, roques i fòssils. L'alumna amb la millor puntuació ha obtingut una matrícula gratuïta per al primer curs de qualsevol estudi impartit a la Universitat de Girona. A banda dels guanyadors individuals, també s'han premiat els tres primers equips –en aquesta modalitat, el millor estava format per quatre estudiants del Vicens Vives, Ioana Serra, Neus Garcia, Adam Manyé i Miquel Palacio.

L'organització de les Olimpíades de Geologia va a càrrec de l'Associació espanyola per l'ensenyança de les ciències de la terra (Aepect) i el Centre Geocamb, que compten amb el suport del Col·legi Oficial de Geòlegs de Catalunya, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat, l'Institut Geològic de Catalunya i el Geoparc de la Catalunya central, entre d'altres.