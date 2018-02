Cassà, allà «on es viu tranquil»

Inspirat en deu conceptes –lideratge, innovació, realisme, transparència i sostenibilitat en són alguns– el juny de 2016 l'Ajuntament de Cassà va impulsar la redacció del Pla Estratègic amb el convenciment que correspon una «reacció local» per revertir els efectes d'un «llarg període de crisi econòmica» que «ha impactat, i ho segueix fent, la realitat local». Es tracta d'un «instrument de referència» que ha de servir de guia per definir, d'una forma «ordenada, realista i estratègica», el «desenvolupament del municipi».

Cassà, en l'horitzó 2025 i segons aquest «instrument», s'hauria de convertir en una referència en «igualtat, equilibri i integració social», en un poble «cívic i educador»; hauria de ser un «node de centralitat de l'entorn territorial», amb un creixement sostenible, l'atracció d'inversions i de visitants amb la indústria i els serveis com a motors econòmics, i hauria de ser, també, un municipi «participatiu». Aquests són, resumits, els quatre «objectius estratègics» del document; prèviament, el pla, presentat diumenge en societat per l'alcalde, Martí Vallès, analitza les debilitats i les fortaleses del municipi en els següents àmbits:



Preocupa «especialment» el «volum de joves» que marxen del municipi per estudiar (el 64% dels majors de 15 anys s'han de desplaçar fora del poble per continuar l'itinerari formatiu), una tendència que s'explica per la «bona ubicació geogràfica», que en si mateixa pot ser un actiu, però que «provoca fugues de població per motius d'oci, estudi, treball o consum» i això té «efectes directes» en la «generació de riquesa al municipi, les relacions socials i el sentiment de pertinença». A les escoles, l'amenaça són «les ràtios existents, massa elevades del compte» i, pel que fa a la població nouvinguda, amoïna «l'existència de barreres socials» que en dificulten la integració (barreres inexistents en l'etapa escolar). Així mateix, els «nous cassanencs» desconeixen, en general, el teixit associatiu.

Com a fortaleses, el Pla Estratègic assenyala el «volum» demogràfic (10.231 habitants a 1 de gener de 2017, segons l'Institut Nacional d'Estadística) i l'equilibri que presenta, així com la dotació de serveis «suficient». Que no hi hagi «conflictes generalitzats» al voltant dels veïns novinguts, i una oferta d'equipaments i cultural diversa i de qualitat també són punts forts, juntament amb un índex d'emancipació juvenil superior a la mitjana gironina i catalana i una arrelada cultura de l'associacionisme. Cohesió social, seguretat, bona ubicació i proximitat a entorns naturals (les Gavarres) són factors que converteixen Cassà en un poble on «s'hi viu amb tranquil·litat», idea que el Pla Estratègic proposa reforçar.

