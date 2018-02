Creixen un 19% els infants i joves que participen en el lleure de Fundesplai

El nombre d'infants i joves que prenen part en les activitats dels centres de lleure de la Fundació Catalana de l'Esplai (Fundesplai) ha crescut un 19% respecte l'any anterior i arriba a uns 16.119 participants.

Dissabte es va celebrar, al Prat de Llobregat, la 21a jornada anual de l'entitat, que agrupa més de 110 esplais i projectes de lleure de 46 municipis d'arreu del territori, impulsats per 1.494 monitores i monitors. La jornada va aplegar a més de 300 monitores i monitors d'esplais d'arreu de Catalunya.

La trobada d'enguany també ha servit per donar visibilitat a la iniciativa «EnCORatja't», que pretén treballar la coeducació per a una societat més igualitària, lliure de discriminacions i de qualsevol forma de violència en els esplais i les escoles on està present Fundesplai. Els organitzadors preveuen arribar a 85.000 infants i joves.