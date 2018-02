La I Guerra Mundial centrarà el novè Dia d'Europa a Batxillerat

Professorat i alumnat ja treballa per a la celebració de la novena Jornada Acadèmica «Dia d'Europa», que se celebrarà el 9 de maig –a la Coma Cross, de Salt– al voltant del tema «Valors democràtics a cent anys de la Gran Guerra». En l'activitat hi intervenen directament els estudiants de primer curs de Batxillerat dels instituts Rafel Campalans (Anglès), Salvador Espriu (Salt) i de Cassà de la Selva. Per tal d'arribar-hi preparats, els joves ja treballen diferents conceptes relacionats amb el tema principal de la jornada; i ho fan mitjançant debats, ocumentals, fòrums, comunicacions d'estudiants o ponències.