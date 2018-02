El mercat solidari de l'escola Pare Coll recull 405 quilos de menjar

El mercat solidari Pare Coll, que l'escola Fedac Sant Narcís ha organitzat per setena vegada, va recollir 405 quilos de menjar per a la Fundació del Banc dels Aliments de Girona.

Aquesta activitat solidària ja forma part del calendari del centre i, en el seu moment, va sorgir com una proposta que s'emmarcava en el seu projecte Aprenentatge Servei. Tal com va recordar Fedac Sant Narcís, el mercat també serveix per treballar el concepte de les tres «R»; és a dir, per reciclar, reduir i reutilitzar.

La mobilització escolar comença una setmana abans del Mercat Solidari –que es va celebrar el dimecres 21 de febrer–, durant la qual l'alumnat porta objectes de casa, com ara material escolar, bijuteria, jocs o peluixos, per exemple. Ja el dia del mercat, tant els escolars com les seves famílies i els veïns de l'escola van portar menjar –preferentment arròs, oli, llegums, sucre o farina, entre d'altres– bescanviable per punts que, després, intercanviaven pels objectes oferts a les parades. El propòsit del centre és contribuir a cobrir les necessitats bàsiques de persones necessitades.